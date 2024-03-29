Новые «Охотники за привидениями»: что стало с культовыми героями 1980-х

В параллельном прокате появились «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — очередной фильм в культовой франшизе, которая продолжает искать свое место в современности, но никак не повторит магию 1980-х. Впрочем, Билл Мюррей и Дэн Экройд по-прежнему в деле. «Лента.ру» рассказывает о том, почему этот откровенно пенсионерский семейный блокбастер все же заслуживает просмотра.

© Lenta.ru

Дочка доктора Игона Шпенглера Келли (Кэрри Кун), ее бойфренд — бывший школьный учитель Гэри Груберсон (Пол Радд), а также дети Келли Фиби (Маккенна Грейс) и Тревор (Финн Вулфхард) перебираются из Оклахомы в Нью-Йорк. После победы над демонами в прошлом фильме они переезжают на восточное побережье в статусе легенд и правопреемников классической команды «Охотников за привидениями», в которую когда-то входил папа Келли. В мегаполисе они селятся в знаменитой пожарной части, выкупленной Уинстоном Зеддмором (Эрни Хадсон), а Питер Венкман (Билл Мюррей) и Рэймонд Стентс (Дэн Экройд) иногда по-стариковски заглядывают в гости. Тем временем над Нью-Йорком вновь нависла угроза, поскольку заточенный в бронзовый шар древний джинн собирается освободиться сам, выпустить пойманных Охотниками призраков, а сам город покрыть толстой коркой льда.

Дата выхода: 28 марта

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» стал одной из картин, которые в ноябре 2021-го года ознаменовали возвращение зрителей в кинотеатры после пандемии. Это было идеальное для таких задач зрелище — ностальгическая встреча с великой франшизой 1980-х, дань памяти не дожившему до съемок Гарольду Рэмису. Режиссером «Наследников» стал Джейсон Райтман, получивший благословение от автора оригинальной дилогии, своего отца Айвена Райтмана. На американской премьере Айвен, который поначалу даже собирался поставить фильм самостоятельно, трогательно расплакался, завершив по-голливудски трогательный сюжет. 75-миллионный фильм тогда собрал в прокате 200 миллионов долларов, так что Дэн Экройд, работавший над возвращением «Охотников за привидениями» с 1990-х, заявил, что готов сняться еще в трех фильмах. Эрни Хадсон и Билл Мюррей (который еще ко второй части относился прохладно) с авантюрным предложением друга и коллеги согласились.

Джейсон Райтман на сей раз оставил себе должности сценариста и продюсера — видимо, решив, что всем и все доказал в прошлом фильме. Режиссером стал Гил Кинан — автор «Города Эмбер», «Мальчика по имени Рождество» и мультфильма «Дом-монстр». За последнюю работу он в 2006-м даже был номинирован на «Оскар». По всей вероятности, именно послужной список обеспечил Кинану режиссерское кресло. «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — даже в большей степени семейное кино, чем «Наследники». Всего пару раз сюжет намекает на то, что в нем могут появиться какие-то взрослые романтические коллизии, но тут же искусно сворачивает в максимально безопасные для детей области.

Сыгравший горе-владельца проклятого артефакта Кумэйл Нанджиани говорит, что съемочная группа открыто обсуждала, что фильм должен получиться похожим не столько на оригинальные фильмы, сколько на развернутый эпизод одноименного мультсериала. Примерно так все и выглядит — и это вряд ли можно считать минусом

Основной эксперимент «Наследников» заключался даже не в смене главных героев, а в переносе действия из Нью-Йорка в провинциальную Оклахому. Более спокойная территория должна была помочь сосредоточиться на знакомстве с новыми персонажами — поэтому первый час получился несколько скучноватым. Запомнились из них разве что киноманские шутки про показы фильма «Куджо» на уроках и демонстрацию в кинотеатрах раннего хоррора Айвена Райтмана «Девушки-каннибалы». Видеокассета с этой картиной, кстати, фигурирует и в «Леденящем ужасе».

Однако прочие обстоятельства, к счастью, вернулись на круги своя. Возвращение в Нью-Йорк развязало авторам руки, так что в кадре появляется не только знакомый пейзаж, но и тонны фан-сервиса

На экран возвращаются не только старые охотники, но и Джанин Мелниц (Энни Потс) и Уолтер Пек (Уильям Атертон). Последний за сорок лет из защитника окружающей среды дослужился до мэра, так что портит героям жизнь с возросшей эффективностью.

Основными локациями для действия вновь стали пожарная станция и библиотека, в которой теперь сидит герой Паттона Освальда — новое и очень удачное приобретение франшизы. В основном ансамбле центральное место занимает не дуэт взрослых Кэрри Кун и Пола Радда, а внучка Игона Шпенглера Фиби, сыгранная Маккенной Грейс. И дело тут не только в том, что в костюме охотника она максимально похожа на Харольда Рэмиса. В линии Фиби больше всего интриги, драмы и риска, это самая яркая, почти графичная героиня. Прочие дети и их родители ловко уведены на второй план, у каждого есть по паре шуток и коротких сольных выходов, но на этом все. За общее обаяние отвечают, разумеется, ветераны франшизы, которые, кажется, разговаривают исключительно цитатами. Чаще всех из этой группы на экране фигурирует Экройд, однако Мюррей все равно крадет у любого партнера любую сцену — видимо, поэтому этих сцен у Билла здесь, в общем, две.

Разбирать новых «Охотников за привидениями» на составные части можно очень долго. Даже кажется, что фильм нарочно сконструирован швами наружу, чтобы фанаты разбирали его на мемы и цитаты. На деле же «Леденящий ужас» — разумеется, еще одна красноречивая иллюстрация кризиса голливудских блокбастеров. Новые идеи не придумываются, а старые скоро закончатся. Те, что пока работают, подаются максимально традиционно, без единой попытки придать старым композициям новый смысл. Футуристическая реконструкция уютного Нью-Йорка восьмидесятых сделана, спору нет, изобретательно, но все-таки не слишком вдохновенно. Из-за этого «Леденящий ужас» больше похож не на весенний кинотеатральный блокбастер, а на стриминговый фильм для фанатов вроде того, что был посвящен встрече актеров из сериала «Друзья».

Однако, если абстрагироваться от индустриальных проблем, то «Леденящий ужас» это все-таки прекрасный выбор для кинотеатрального просмотра. У Кинана и Райтмана получилось честное семейное кино в декорациях одного из самых кинематографичных городов мира. Здесь есть бодрые пенсионеры и бойкая молодежь, есть лизун и зефирные человечки. В конце концов, здесь есть удачная шутка про плейер, в котором прячутся духи попсы девяностых — хочется верить, что про этот образ авторы не забудут и при разработке третьего фильма.

Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (Ghostbusters: Frozen Empire) можно увидеть в некоторых российских кинотеатрах