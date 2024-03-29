Кустурица заявил о планах снять фильм в Сочи

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал, что планирует снять новый фильм «Инженер легких прогулок» в российского городе Сочи. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием «Инженер легких прогулок», — уточнил режиссер.

Кустурица отметил, что задумка фильма в истории жизни молодого трубочиста, который при этом занимается «инженерией легких прогулок» — он ходит гулять с теми, кто нуждается в компании.

«Куда бы вы ни захотели пойти — он пойдет с вами, потому что он просто хороший человек. Но есть проблема — он влюбляется в молодую красивую девушку, которая в беде. У нее проблемный отец <...>», — раскрыл фабулы картины Кустурица.

Но позже герои фильма отправятся в Петербург, добавил информации о сюжете сербский режиссер.

За неделю до этого Кустурица рассказал, что снимет фильм на русском языке «Преступления без наказания». Он добавил, что планирует завершить сценарий в апреле, а затем начать подготовку к съемкам в сентябре. По словам Кустурицы, зимой и летом до начала осени будут проходить съемки. Режиссер подчеркнул, что его творческий путь был вдохновлен произведениями таких великих писателей, как Достоевский, Пушкин, Гоголь и Бунин.