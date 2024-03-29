Фильм «Простая просьба» обзаведется сиквелом

Комедийный триллер «Простая просьба» вернется на экраны. К продолжению картины вернутся актрисы Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Сама же лента выйдет на стриминговой платформе Prime Video.

© Кадр из фильма «Простая просьба»

Первая часть «Простой просьба» вышла в свет в 2018 году. Она рассказывала о матери-одиночке Стефани. Ее гламурная подружка внезапно пропадает. Лента основана на романе Дарси Белл. Она успела заработать в прокате 97 миллионов долларов при бюджетном вложении в 20 миллионов долларов.

Во второй части картины подруги отправятся в Италию на свадьбу Эмили с видным бизнесменом, однако на мероприятии внезапно происходит убийство. Режиссёром сиквела выступит Пол Фиг. Роли второго плана исполнят Келли МакКормак, Эндрю Рэннеллс и Генри Голдинг.