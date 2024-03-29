В Хакасии для сохранения культурного наследия региона сняли фильм о местных обрядах

Документальный этнографический фильм об обрядах, природе Хакасии "Книга степей" сняли в республике для сохранения культурного наследия региона. Фильм выйдет в кинопрокат 11 апреля, сообщил ТАСС продюсер кинокомпании "Ветер перемен" Владислав Кафеев.

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"11 апреля выйдет в кинопрокат большой документальный фильм "Книга степей" о духах, обрядах и мистике хакасского народа, который создан при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа. Это своеобразный этнографический альманах, нами была проделана большая работа. Картина состоит из пяти частей, каждая из которых рассказывает об уникальной истории героев и местных духах: таг-эзи (дух гор), суг-эзи(дух воды), хай-эзи (дух пения), айна (злой дух), от инэ (богиня огня)", - рассказал Кафеев.

Создатели картины отмечают, что основная цель проекта - сохранить культурное наследие региона. По словам режиссера и сценариста картины Михаила Мерзликина, героями фильма стали реальные люди, живущие в деревнях, городах и селах Хакасии.

"В нашей необъятной стране все еще остаются места, где человек и природа живут в гармонии, где почитают традиции и по-прежнему поклоняются духам, где легенды передают из уст в уста, из поколения в поколение обрастая все новыми деталями и подробностями. Мне хотелось раскрыть весь тот мир, о котором не хотят говорить, то, что еще не показывали", - отметил Мерзликин.

Кинокомпания "Ветер перемен" была основана в Хакасии. Компания сняла полнометражный художественный фильм "ЧеКаго" (2022), а также несколько короткометражных картин. Сейчас в кинопроизводстве "Ветра перемен" находится фильм "Шаман" с Мариной Федункив, Олегом Васильковым, Антоном Зацепиным и другими.