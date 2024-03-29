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Прошли первые показы фильма «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»

Издание Deadline рассказало, что сегодня в США состоялись первые показы фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Журналист издания поделился краткими впечатлениями, отметив, что это, конечно, не полноценная рецензия.

Прошли первые показы фильма «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца»
© Чемпионат.com

По словам журналиста, в ленте много идей, которые связывают прошлое и будущее. Историю в картине критик назвал «эпической и наглядной». Также журналист отметил затрагиваемые режиссёром темы.

На показе также присутствовали Анджелика Хьюстон, Николас Кейдж, Энди Гарсия, Спайк Джонз, Аль Пачино, Джон Фавро, Колин Кэмп, Роджер Корман, Даррен Аронофски и другие.

Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.

Фильмы и сериалы
Крёстный отец
Апокалипсис сегодня
Роджер Корман
Энди Гарсия
Анджелика Хьюстон
Натали Эммануэль
Дастин Хоффман
Джанкарло Эспозито
Джон Войт
Даррен Аронофски
Фрэнсис Форд
Аль Пачино
Николас Кейдж
Джон Фавро
Адам Драйвер
Форест Уитакер
Спайк Джонз
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