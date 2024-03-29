Пять фильмов, которые вдохновят вас готовить

Приготовление пищи дома – это настоящий ритуал: вся семья собирается вместе, воздух наполнен ароматами специй и веселым смехом близких людей. Но в будничной суете многие из нас забывают об этом важном ритуале, выбирая сервисы доставки еды, перекусы на скорую руку и фаст-фуд в перерывах между работой. Как вновь взяться за разделочную доску и начать готовить дома?

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Эти 5 фильмов точно вдохновят вас вкусно готовить дома:

Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту

Уютная история, основанная на реальных событиях, рассказывает зрителям о двух очаровательных дамах, живущих в разное время, но оказавшихся в похожих ситуациях: обеим женщинам наскучила их монотонная рутина, а выйти из нее они решили с помощью готовки – и это решение кардинально меняет жизни обеих. Великолепная актерская работа Мерил Стрип и Эми Адамс, изысканная французская кухня с лобстерами и беф-бургиньон, и легкий добрый юмор.

Шоколад

Теплый и ароматный фильм с Жюльет Бинош и Джонни Деппом в главной роли, рассказывает об уютной кондитерской лавке с необычными изделиями из шоколада, притягивающими консервативных жителей небольшого городка и меняющими их судьбы к лучшему. Кажется, во время просмотра этого фильма, аромат темного шоколада с перцем чувствуется даже сквозь экран, а руки сами тянутся приготовить что-нибудь сладенькое.

Вкус жизни

Трогательная история любви, развернувшаяся в одном из нью-йоркских ресторанов, перевернет жизни главных героев с ног на голову, заставит их пересмотреть свои принципы и научиться выражать эмоции. И все это – на фоне изысканных и ароматных блюд, и со сногсшибательной Кэтрин Зетой-Джонс в главной роли.

Пряности и страсти

Фильм рассказывает о жаркой борьбе между консервативными владельцами роскошного французского ресторана и их шумными и страстными соседями, открывшими кафе восточной кухни напротив. Захватывающая история столкновения двух абсолютно разных и по-своему прекрасных культур, заставит героев по-новому взглянуть на мир, а зрителей – вновь взяться за готовку.

Шеф Адам Джонс

Увлекательная история о том, куда амбиции, вредные привычки и дурной нрав могут привести даже самого известного и уважаемого шеф-повара. Миллион очищенных устриц, новая жизнь в Лондоне, мечты о трех Мишленовских звездах, завидное упорство и Брэдли Купер с Сиеной Миллер в главных ролях – идеальный рецепт уютного вечера.