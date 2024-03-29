$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

Сериал «Спойлер» с Максимом Матвеевым и Светланой Ходченковой стартует 18 апреля

«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Спойлер», в котором снялся Максим Матвеев, известный по сериалу «Триггер» и звезда фильмов «На острие» и «Скажи ей» Светлана Ходченкова.

Стала известна дата выхода сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева
© Чемпионат.com

Сюжет проекта расскажет о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сценаристом выступил Сергей Минаев. Вместе с Ходченковой и Матвеевым в шоу снялись Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин и другие.

Премьера шоу состоится 18 апреля.

Фильмы и сериалы
Артем Михалков
Сергей Минаев
Андрей Смоляков
Светлана Ходченкова
Алексей Гуськов
Андрей Мерзликин
Юлия Снигирь
Максим Матвеев
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости