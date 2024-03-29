Эмир Кустурица снимет в России фильм о молодом трубочисте

Всемирно известный кинорежиссёр Эмир Кустурица намерен в России снять фильм о трубочисте, передает ТАСС.

© nsn.fm

По его словам, будущая картина будет называться «Инженер легких прогулок».

В центре сюжета ленты - молодой трубочист, который составляет компанию на прогулках тем, кому она необходима. В ходе очередной прогулки он встречает молодую девушку и влюбляется в неё. Затем он отправляется за своей возлюбленной в Санкт-Петербург.

Кустурица рассказал, что съёмки пройдут в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Сибири. Когда новый фильм выйдет в кинопрокат пока не известно. Ранее режиссер Эмир Кустурица рассказал, что может получить гражданство России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».