В Москве наградили лауреатов первого кинофестиваля "Неизвестная Россия"

Церемония награждения первого Всероссийского фестиваля документального кино "Неизвестная Россия" состоялась на площадке 75-го павильона в рамках Международной выставки-форума "Россия". Гран-при получили сразу два фильма, передает корреспондент ТАСС.

Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", который произошел 22 марта.

"Я думаю, что я должен сказать, возможно, очевидную, но очень важную вещь. По поводу решения проводить эту церемонию - у нас есть один главный аргумент. Задача любого террора - запугать страну и изменить привычный образ жизни. И если мы не дадим это сделать, значит, победим мы, а не террористы. Мы, кинематографисты, знаем, что добро всегда побеждает зло. Именно поэтому мы считаем, что не надо останавливаться. Давайте делать то, что мы умеем делать лучше всех, и нести добро, рассказывать о нашей стране, о наших характерах, о том, что в ней происходит. Именно поэтому этот фестиваль сегодня важен как никогда", - сказал со сцены президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.

Гран-при фестиваля получил фильм "Дайте мне победить", который сняли Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко - он рассказывает о жизни атлетов с ментальными особенностями, готовящихся к Специальной олимпиаде. Еще один Гран-при - у картины "Енисейский марафон" режиссера Владимира Тарасова о путешествии двух сибиряков на скейтбордах.

В специальной номинации "Запечатленное время" победителя определило информационное агентство России ТАСС, которое выступило генеральным информационным партнером фестиваля. Победа досталась фильму "В объятиях амурского тигра" режиссера Ксении Кирсановой. Через историю фотографии "Объятия", на которой запечатлен амурский тигр, фильм рассказывает о творческой эволюции человека. Главный герой фильма - Сергей Горшков, российский фотограф-анималист. В кинокартину вошли уникальные кадры, снятые Сергеем в Приморском крае в национальном парке "Земля леопарда" и в заповеднике "Кедровая падь" с помощью сети фотоловушек. Это дало возможность посмотреть, как живут краснокнижные виды в привычных для них условиях.

"Мы отсмотрели фильмы, которые были нам представлены. Все они очень разные, очень интересные, очень стильные в самом прямом смысле этого слова. Потому что это рассказ о России, о красоте, о природе, о наших исторических корнях. Все это было очень интересно. Выбор нашего агентства пал на фильм Ксении Кирсановой "В объятиях амурского тигра". Нам очень понравился стиль фильма, интересные ходы, которые были сделаны", - отметил директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев, вручая приз.

Победители в основных номинациях

В номинации "Этнокультура" лучшим стал фильм "Книга степей" режиссера Михаила Мерзликина. Картина основана на рассказах жителей Хакасии о том, как их быт переплетается с мифологией, а дополняют повествование художественные вставки и кукольная анимация. Лучшим фильмом в номинации "История" стал "Незамерзающий порт надежды" режиссера Дарьи Хреновой о начале Великой Отечественной войны в Заполярье. Адмирал Северного флота 34-летний Арсений Головко подробно описал это время в своих дневниках, которые восстановил его сын Михаил. В номинации "Научно-популярное кино" победила картина "Царь горы" Марии Линд и Дарьи Хреновой о пластике, возможности использовать его в музыке и роли бактерий в очищении планеты от загрязнения.

В номинации "Характеры" лучшим признали фильм "Семь дней осени" режиссера Алексея Головкова о том, как в одной из долин Верхоянских гор за северным полярным кругом уже 30 лет живут два человека, которые ни разу не слышали голос друг друга. Лучшим фильмом в номинации "География" стал "Путешествие Льюиса Кэролла сквозь зеркало, и что он нашел там" Татьяны Соболевой. Картина рассказывает о том, как молодые режиссеры-кукольники отправляются в путешествие по стране, повторяя маршрут английского писателя Льюиса Кэрролла, и из подручных материалов создают кукол для пьесы.

В категории "Производственно-технологическое кино" победа у картины "Молодой специалист" Сергея Александрова. Она рассказывает о мужчине, который почти 40 лет работает за токарным станком, но по-прежнему остается самым "молодым" специалистом на оборонном заводе.

О фестивале

Кинофестиваль проходил в рамках Международной выставки-форума "Россия" с 7 по 30 марта, всего в конкурсной программе были представлены 36 фильмов. Все фильмы-номинанты выйдут в эфире телеканала документального кино "Неизвестная Россия", а фильмы-победители - в эфире НТВ.

Победителей смотра выбрало жюри, в состав которого вошли первый заместитель генерального директора, главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая, телеведущая и журналист Анастасия Чернобровина, ведущий программы "Сегодня", автор документальных проектов НТВ Владимир Чернышев и киновед, член Союза кинематографистов РФ Валерия Бондаренко. Председателем жюри выступила продюсер, сценарист и режиссер Саида Медведева.

Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди других организаторов - холдинг "Газпром-медиа" и Ассоциация продюсеров зрительского документального и корпоративного кино при поддержке ПАО "Газпром".

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и генеральный информационный партнер фестиваля.