$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Съемки третьего сезона «Эйфории» запланировали на 2025 год

Съемки третьего сезона сериала «Эйфория» запланировали на 2025 год. Об этом пишет Variety.

Раскрыта дата съемок третьего сезона «Эйфории»
© Кадр: сериал «Эйфория»

По данным издания, шоураннер Сэм Левинсон хочет показать жизнь повзрослевших главных героев шоу спустя пять лет. Также отмечается, что количество эпизодов, вероятно, будет сокращено с восьми до шести.

Изначально планировалось, что съемки шоу стартуют этой весной, однако позже киностудия HBO приняла решение отложить их на неопределенный срок.

Фильмы и сериалы
Эйфория
Сэм Левинсон