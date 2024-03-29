Раскрыта дата съемок третьего сезона «Эйфории»

Съемки третьего сезона сериала «Эйфория» запланировали на 2025 год. Об этом пишет Variety.

© Кадр: сериал «Эйфория»

По данным издания, шоураннер Сэм Левинсон хочет показать жизнь повзрослевших главных героев шоу спустя пять лет. Также отмечается, что количество эпизодов, вероятно, будет сокращено с восьми до шести.

Изначально планировалось, что съемки шоу стартуют этой весной, однако позже киностудия HBO приняла решение отложить их на неопределенный срок.