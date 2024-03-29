Минкультуры усилит меры против пиратских показов фильмов в кинотеатрах

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подняла вопрос о легальности показов зарубежных фильмов в кинотеатрах России с помощью «предсеансового обслуживания». Она спросила, составляются ли протоколы на киносети, демонстрирующие пиратские релизы в стране.

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Замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин подтвердил, что сперва такие кинотеатры несколько раз штрафуют, а после следующих нарушений поднимается вопрос об их закрытии. Он согласился, что бороться с этим явлением нужно ещё сильнее, полностью запретив пиратские показы.

Мы составляем протоколы, просто пока мы составляем протоколы, это тоже время. [...] Первый протокол — штраф, второй — штраф, и только на третий штраф теоретически можно закрыть кинотеатр. И, пока мы с вами составляем второй штраф, кино уже снялось с проката, прошли две-три недели. Да, законодательно, наверное, нужно, действительно, усиливать, здесь совершенно согласны, нужно запрещать такие вещи.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что пиратский прокат фильмов — «наша общая тема болезненная», за которой «нужно следить, ловить недобросовестные кинотеатры.