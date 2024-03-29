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Хоррор про кенгуру-зомби со звездами «Чужого» и «Терминатора» выйдет в России

Австралийский зоохоррор The Red официально выйдет в России, локализованный как «Зомби-кенгуру».

Хоррор про кенгуру-зомби со звездами «Чужого» и «Терминатора» выйдет в России
© ТАСС

Об этом сообщает профильный портал HorrorZone. Прокатом проекта займется компания «Про:взгляд».

В центре истории - девушка-шериф, сталкивающаяся с монстром, «разрывающим людей на куски».

Режиссер и сценарист - Райан Кунан, взявший за основу свою короткометражку десятилетней давности «Рожденный в воде» (Waterborne).

В ролях: Майкл Бин («Чужие», «Терминатор»), Тесс Хобрич (линейка «Чужие», «Некромант»), Аарон Педерсен, Энджи Милликен, Молли Райт, Дон Бриджес и Манго МакКэй.

Кстати, по словам Бина, сценарий, который он получил, изначально назывался «Зомбиру».

Старт проката анонсирован на 5 декабря.

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