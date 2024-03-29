В Японии "Оппенгеймер" вышел в прокат спустя восемь месяцев после мировой премьеры

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023), повествующий о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, вышел на экраны кинотеатров в Японии спустя более чем восемь месяцев после премьеры картины.

© Кадр из фильма

Как убедился корреспондент ТАСС, большого ажиотажа среди зрителей в Токио не наблюдается. Билеты можно было легко приобрести в день премьеры. Также свободные места есть и на сеансы в крупных сетевых кинотеатрах в ближайшие выходные. "Для жителей Японии фильм может показаться тяжелым. Но сами съемки и спецэффекты великолепные. Не зря он получил "Оскар", - рассказал корреспонденту ТАСС один из посетителей кинотеатра сети TOHO Cinemas в районе Синдзюку.

Прокат картины "Оппенгеймер" в Японии начался с большим опозданием в том числе потому, что его выход на экраны в 2023 году мог показаться неуместным из-за годовщин американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа. Критику среди японских пользователей интернета также вызвал популярный тренд "Барбигеймер", который объединяет фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" и в некоторых случаях ассоциируется с шутками на тему ядерной войны. Warner Bros. Japan даже пришлось приносить официальные извинения из-за того, что ее материнская компания Warner Bros. поддержала тренд в соцсетях.

10 марта биографическая драма Нолана "Оппенгеймер" стала триумфатором церемонии вручения американской кинопремии "Оскар", победив в семи номинациях, в том числе в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Об атомных бомбардировках

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас превышает 500 тыс.