Почему «Форсаж» каждый фильм меняет название? Это не просто прихоть

Для российского зрителя этот вопрос остро не стоит – с очередным «Форсажем» к нему просто добавляется цифра: «Форсаж 2», «Форсаж 3» … «Форсаж 10». Но оригинальные названия существенно отличаются друг от друга, имея общие элементы для узнаваемости:

The Fast and the Furious (2001) – «Форсаж». Дословный перевод звучит как «Быстрые и яростные».

2 Fast 2 Furious (2003) – «Двойной форсаж»

Fast Five (2011) – «Форсаж 5»

F9 (2021) – «Форсаж 9»

Fast X (2023) – «Форсаж 10»

Оказывается, создатели фильма не могут в продолжениях использовать название самого первого фильма, просто меняя его порядковый номер. А всё потому, что оно им не принадлежит. Оно впервые было представлено еще в 1954 году, за 47 лет до выхода первого фильма бензиновой саги с Вином Дизелем.

Середина ХХ века

В 1954 году вышел малобюджетный проходной фильм The Fast and the Furious. Он рассказывал о водителе грузовика, которого несправедливо обвинили в убийстве. Он сбегает из тюрьмы, похищает машину с ее владелицей и пытается сбежать в Мексику, попутно поучаствовав в гонках.

По описанию может показаться, что есть даже что-то общее с современным «Форсажем». На самом деле нет. Если смотреть фильм ХХ века, то в нем ни за что не рассмотреть схожести с приключениями Торетто и Ко.

Рабочие названия

Пока «Форсаж» Дизеля был в процессе производства, то еще не имел окончательного названия. Но было несколько рабочих:

Street Wars – «Уличные войны». Акцент на противостоянии между гонщиками и полицией, а также на опасности и насилии, связанных с уличными гонками.

Race Wars – «Гоночные войны». Подчеркивает конфликт между разными группами гонщиков, а также между законом и преступностью.

Racer X – «Гонщик Х». Отсылка к манге и мультсериалу «Спиди Гонщик», где был герой с таким позывным, скрывающий свою личность под маской. В фильме это может быть аналогия с Брайаном О’Коннором, который работал под прикрытием.

Redline – «Красная линия» или если точнее «Предел скорости». Это название отражает тему гонок и риска, а также цвет машины Доминика Торетто в фильме. Термин Redline означает максимальную безопасную частоту работы двигателя.

Redline использовалось в качестве рабочего названия и планировалось, что оно станет финальным. Наименование полюбили все, кроме одного человека, но ключевого – продюсера Нила Морица.

Все существующие варианты он считал дрянными. Однажды он увидел по ТВ документалку об Роджере Кормане – продюсере, который прославился тем, что за очень небольшие деньги организовывал съемки сразу нескольких второсортных фильмов, потом продавал их с минимальной маржой и повторял эти действие снова.

Именно Корману принадлежало авторство названия того самого фильма The Fast and the Furious 1954 года.

Юридическое соглашение

Мориц понял, что нужно во что бы то ни стало получить желаемое название и подключил к этому юристов Universal.

«В кои-то веки юридический отдел крупной студии поступил честно. Мне сразу сказали, что они заберут название «Форсаж», а я могу подавать на них в суд и все равно проиграю. Но можно все решить полюбовно», — рассказывал Корман.

В итоге, Корману заплатили $50 тыс., а также предоставили кое-какие рабочие материала со съемок других проектов, которые он смог использовать в своих фильмах.

У Universal были наработки для своей версии «Спартака» с незаконченной графикой. Их и взял Корман для своего фильма «Циклоп» 2008 года. У него 3.0 на IMDB и 3,5 на Кинопоиске

Нейминг

Первый «Форсаж» задумывался как самобытная законченная история, коей он в общем-то и является.

Никто не задумывался о возможных продолжениях и, тем более, никто не мог знать, что это станет многомиллиардной франшизой. Так считал и Вин Дизель. Он не захотел играть в сиквеле, так как не видел в этом перспектив.

Студия же видела кассовый потенциал и дала добро на разработку второй части. Тут то и обнаружилась проблема с неймингом.

При детальном рассмотрении контракта на название оказалось, что у студии есть право на сочетание The Fast and the Furious, но нет возможности использовать числа на конце (The Fast and the Furious 2, The Fast and the Furious 3…). Роджер Корман оставил это право за собой.

С ним можно было договориться за вполне приемлемые деньги, а за хорошую и подъемную сумму он был готов полностью передать все имеющиеся у него права.

Продюсеры «Форсажа» решили пойти другим путем и убить сразу двух зайцев. Сиквел получил название: 2 Fast 2 Furious (2003) – «Двойной форсаж» или дословно «Вдвойне быстрые и яростные».

Таким образом они обходили ограничение на использование цифры и одновременно подчеркивали, что и без Вина Дизеля зрителей ждет еще больше зрелищности.

Триквел использовал полное название первой части, добавляя словесный подзаголовок: The Fast and the Furious: Tokyo Drift – «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006). Добавлять

подзаголовок дозволялось.

Четвертая часть избавилась от артиклей The и поменяла and на амперсанд &: Fast & Furious – «Форсаж 4».

Начиная с пятой части, «Форсаж» окончательно превратился в ту безумную, остросюжетную, семейную, бензиновую, высокооктановую драму, которой является до сих пор. А постоянное изменение названий – это теперь фирменная фишка франшизы.

Роджеру Корману сейчас 97 лет, он отошел от дел и живет весьма припеваючи на честно заработанное солидное состояние. Он продолжает владеть правами на названия The Fast and the Furious с цифрами на конце. Видимо, этот актив он сохраняет для наследников, следуя завету Доминика Торетто, для которого семья – это всё.