«Мастер и Маргарита» вошла в топ-7 самых кассовых российских лент

29 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатрах России превысили 2,273 млрд рублей. Данный результат позволил картине войти в топ-7 самых кассовых российских произведений отечественного проката.

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм обошёл по прибыли «Т-34», который за время показа в кинотеатрах заработал чуть меньше. Вероятно, это был последний рекорд, который поставил «Мастер и Маргарита», поскольку между шестой и седьмой строчками разрыв составляет 200 млн рублей.

© «ФОНД КИНО»

Лента «Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).