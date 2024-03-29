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«Мастер и Маргарита» вошла в топ-7 самых кассовых российских лент отечественного проката

29 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатрах России превысили 2,273 млрд рублей. Данный результат позволил картине войти в топ-7 самых кассовых российских произведений отечественного проката.

«Мастер и Маргарита» вошла в топ-7 самых кассовых российских лент
© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм обошёл по прибыли «Т-34», который за время показа в кинотеатрах заработал чуть меньше. Вероятно, это был последний рекорд, который поставил «Мастер и Маргарита», поскольку между шестой и седьмой строчками разрыв составляет 200 млн рублей.

© «ФОНД КИНО»

Лента «Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Фильмы и сериалы
Бесславные ублюдки
По щучьему веленью
Нежность
Аугуст Диль
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Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
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