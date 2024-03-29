Номинированный на «Оскар» фильм «Прошлые жизни» выйдет на сервисе KION 1 апреля

Онлайн-премьера мелодрамы «Прошлые жизни» состоится 1 апреля: лента выйдет на сервисе KION. На премии «Оскар-2024» фильм претендовал на награду сразу в двух номинациях: "Лучший фильм» и «Лучший сценарий».

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Полнометражный дебют режиссера Селин Сон впервые был показан на фестивале "Сандэнс».

По сюжету главная героиня фильма получает сообщение в соцсети от своего лучшего друга, которого она не видела 20 лет и в которого, естественно, была влюблена. Сейчас Нора - писательница, она замужем, живет в Нью-Йорке. Но теперь у нее впереди несколько дней в компании друга детства, летевшего к ней с другого конца земного шара. Вместе им предстоит решить, кто же они друг для друга.

Главные роли в картине исполнили Грета Ли, Тео Ю и Джон Магаро.