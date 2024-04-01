Еще одна звезда «Постучись в мою дверь» согласилась сняться в турецком «Холопе»

Еще одна звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» согласилась сняться в турецкой адаптации российского сериала «Холоп». Об этом сообщает издание The Girl.

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Издание выяснило, что Мелиса Донгель займет место Саши Бортич и в сериале Онура Унлю сыграет героиню, в которую влюбляется подвергающийся радикальному перевоспитанию главный герой-мажор.

Донгель сыграла Джерен в сериале «Постучись в мою дверь».

Съемки картины запланированы на июнь, а в качестве локаций для османского города XVI века будут использовать локации, ранее появлявшиеся в сериалах «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

Накануне стало известно, что турецкий актер Керем Бюрсин сыграет главную роль в адаптации «Холопа». Ему досталась роль, которую в сериале Клима Шипенко играл Милош Бикович.