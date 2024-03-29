Алекс Гарленд снимет еще один военный фильм с Уиллом Поултером и Китом Коннером

Режиссер Алекс Гарленд готовится к съемкам нового фильма под названием «Война» (Warfare).

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Как сообщает Deadline, главные роли в нем исполнят Кит Коннор («Рокетмен», «Трепет сердца»), Космо Джарвис («Сёгун», «Доводы рассудка»), Уилл Поултер («Мы – Миллеры», «Ломка») (на фото) и Финн Беннетт ( «Настоящий детектив: Страна ночи»), в касте также заявлены Д’Фарао Ун-А-Тай («Псы резервации»), Чарльз Мелтон («Май декабрь») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Сюжет держится в секрете, но «ИнтерМедиа» напоминает, что предыдущий фильм Гарленда назывался «Гражданская война» (в российский прокат он выходит 11 апреля под названием «Падение империи»), так что можно предположить, что это будет вторая часть некой дилогии. Тем более что новый сценарий Алекс написал вместе с соавтором предыдущей картины Рэем Мендосой, а производством и дистрибьюцией вновь займется студия A24.