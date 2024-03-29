Первый тизер-трейлер сериала «Красные линии» представил 29 марта 2024 года онлайн-кинотеатр Start. «ИнтерМедиа» напоминает, что это спин-офф и приквел сериала «Бывшие», посвященный героине Полины Гагариной – Елене Берн. Действие разворачивается на три года раньше событий третьего сезона (где и появилась Берн).

Лена Огурцова (Гагарина) - пока еще скромная начинающая писательница из небольшого города, много лет пишущая свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс на свободу. Она пытается вырваться из абьюзивных отношений с мужем (Ростислав Бершауэр), но, обретя надежду на новую жизнь, становится жертвой своего кумира – известного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов).

Сериал предложит зрителю погрузиться в жестокий и своенравный мир, где талантливая писательница вынуждена сражаться за свое творение, за правду, за себя, и пройти вместе с ней непростой путь трансформации из Лены Огурцовой в Елену Берн.

Главные роли также исполнили Александра Флоринская, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович и другие.

Режиссер-постановщик Гамлет Дульян признается, что при первом прочтении сценария не знал, что «Красные линии» как-то связаны с «Бывшими»:

- Я его читал абсолютно как новую историю. И впоследствии предложил новую стилистику и концепцию, которая бы отличалась от оригинального сериала. Я предложил изменить жанр классической мелодрамы и направить историю в русло нуара и романтического триллера, потому что история становления такого персонажа как Елена Берн требует создания определенной атмосферы. И чтобы раскрыть нашу героиню, я посчитал необходимым использовать именно такую подачу истории, в которой переплетались бы страсть с напряжением. И я очень рад, что мы нашли общий язык с авторами сценария и продюсером проекта.

Премьера «Красных линий» состоится на Start весной этого года, дата будет объявлена позже.