Что посмотреть на выходных — восемь вкусных фильмов о еде

По ним можно пополнить список рецептов и научиться готовить самые изысканные блюда.

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Если вы обожаете готовить и не представляете свою жизнь без кухни и вкусной еды, наша новая киноподборка вам точно понравится.

Жанр: мелодрама

Режиссёр: Лассе Халльстрём

Главные актёры: Хелен Миррен, Ом Пури, Маниш Дайал

Возрастные ограничения: 12+

Семья индийских эмигрантов вынуждена бежать из родного Мумбаи. Глава семейства (Ом Пури) когда-то владел рестораном, но в результате беспорядков потерял не только заведение, но и любимую супругу. Вдовец оказывается вместе с сыновьями в Европе, и по воле случая судьба забрасывает их в маленький французский городок. Здесь бывший повар решает открыть собственный ресторанчик.

Однако буквально в ста метрах находится шикарное заведение «Плакучая ива», владелицей которого является строгая и жёсткая мадам Малори (Хелен Миррен). Она мечтает получить заветные звёзды Мишлена, а потенциальные конкуренты её явно раздражают. Женщина объявляет соперникам войну. Но в ходе конфликтов, споров и распрей холодная британка и эмоциональный индиец начинают сближаться.

Жанр: трагикомедия

Режиссёр: Джон Уэллс

Главные актёры: Брэдли Купер, Сиенна Миллер, Омар Си

Возрастные ограничения: 18+

Адам Джонс был знаменитым шеф-поваром одного из лучших ресторанов Парижа. Но высокомерный кулинар не прошёл проверку славой — злоупотребление алкоголем и запрещёнными препаратами привели к тому, что он потерял всё, что имел. Теперь Адам перебивается заработком в маленьком баре, здесь он занимается тем, что выковыривает устриц из раковин.

Однако Джонс не теряет надежды вернуть былую популярность и достигнуть своей мечты — завоевать третью звезду Мишлена. Он пытается вернуться в профессию, но бывшие коллеги, зная о его трудном характере, отказываются с ним работать.

Адам получает второй шанс — ему предлагают возглавить ресторан, в котором нужно поменять абсолютно всё: от дизайна до меню. В своём маниакальном стремлении добиться успеха шеф-повар делает жизнь своих сотрудников невыносимой. Джонс ведёт себя высокомерно, требует полного послушания, не терпит возражений. В этой погоне за мечтой сам повар находится на грани нервного срыва. Для этого нужна лишь последняя капля. И беда не за горами.

«Тост», Великобритания, 2010 год

Жанр: мелодрама

Режиссёр: С. Дж. Кларксон

Главные актёры: Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер

Возрастные ограничения: 18+

Фильм снят по биографической истории известного автора кулинарных бестселлеров Найджела Слейтера. Он не был профессиональным поваром, но обожал готовить. Его домашние рецепты быстро нашли отклик у домохозяек, а книга Eat в 2013 году получила Национальную книжную премию.

Найджел очень любил свою мать, которая прескверно готовила. Единственное блюдо, которое ей удавалось, это обычный тост. Сам же Найджел был кулинарным дарованием, он обожал изобретать блюда, переделывал классические рецепты, добавлял новые ингредиенты.

После смерти матери отец героя нанимает экономку Джоан, и мальчик боится, что женщина займёт место умершей родительницы. При этом новая жительница дома отлично готовит! Найджел в буквальном смысле противостоит ей на кухне — он каждый день придумывает новые блюда для отца, чтобы превзойти Джоан в кулинарии.

«Крылышко или ножка», Франция, 1976 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Клод Зиди

Главные актёры: Луи де Фюнес, Колюш

Возрастные ограничения: 0+

Шарль Дюшмен — жёсткий ресторанный критик, которого боятся самые авторитетные повара Франции. Он безжалостно снижает звёздочки рейтинга, разоряет целые заведения и позволяет себе унизительные комментарии по поводу профессионализма кулинаров.

Всё дело в том, что месье Дюшмен обладает первоклассным вкусом, он может определить состав блюда практически с одного укуса. А ещё критик крайне категоричен в отношении продуктов, которые используются при приготовлении рецептов. Поэтому он ведёт тайную войну против владельца успешной сети дешёвых кафе, где готовят на консервантах и полуфабрикатах.

Но однажды один из обиженных на критику Дюшмена поваров заставляет ресторатора съесть фастфуд. Из-за этого Шарль попадает в больницу и, к своему ужасу, понимает, что потерял кулинарный дар!

«Шоколад», США, Великобритания, 2000 год

Жанр: мелодрама

Режиссёр: Лассе Халльстрём

Главные актёры: Жюльет Бинош, Джуди Денч, Альфред Молина, Лена Олин, Джонни Депп

Возрастные ограничения: 12+

В маленьком французском городке, славящемся пуританским нравами, поселяется загадочная женщина Виенн Роше. Она прибывает сюда с дочкой Анук и небольшим набором вещей. Но эта женщина перевернёт скучную и налаженную жизнь городка.

Виенн открывает кондитерскую, шоколадные ароматы которой привлекают всё больше посетителей. А дружелюбие хозяйки и её волшебный дар через шоколад понимать желания людей покоряют сердца местных жителей. Противится Виенн местный мэр — консервативный граф Поль де Рейно. Но даже он не сможет устоять перед чарами шоколада.

Кстати, фильм снят по роману писательницы Джоан Харрис, и в её книге не всё закончилось так радужно, как в картине. Но это лишь финал первой книги! Всего про историю Виенн написано четыре — сам «Шоколад», продолжения «Леденцовые туфельки», «Персики для месье кюре» и заключительная часть – «Земляничный вор».

«Запретная кухня», США, Бразилия, 2019 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Фернанду Гроштейн Андради

Главные актёры: Ноа Шнапп, Сеу Жоржи, Дагмара Доминчик

Возрастные ограничения: 12+

12-летний Эйб живёт в большой арабско-еврейской семье, где каждый семейный праздник превращается в грандиозный конфликт. Устав от ссор родителей, бабушек и дедушек, мальчик решает попробовать помирить родных с помощью кулинарии.

Во время летних каникул он тайком устраивается помощником в небольшое уличное кафе, которым владеет бразилец. Эйб мечтает создать и приготовить то самое идеальное блюдо, которое вернёт гармонию и покой в семью.

«Рецепт любви», Франция, 2023 год

Жанр: историческая мелодрама

Режиссёр: Чан Ань Хунг

Главные актёры: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель

Возрастные ограничения: 18+

В оригинале фильм называется «Страсть Додена Буффана». Главные герои — первоклассный шеф-повар Эжени (Жюльетт Бинош) и изысканный гурман, как его называют за глаза, «Наполеон гастрономии», Доден Буффан (Бенуа Мажимель). Вот уже 20 лет они живут вместе, хотя и их странный союз не закреплён официально. Все эти годы Эжени готовит для Додена, а вдохновением на создание необычных блюд стали страсть и любовь.

Кстати, Жюльетт и Бенуа 20 лет назад были супругами, у них есть общая дочь. Поэтому «химию» между актёрами трудно не заметить. Чтобы готовка выглядела реалистично, а рецептура соблюдалась в точности, в качестве кулинарного консультанта в фильм был приглашён знаменитый французский шеф-повар Пьер Ганьер, обладатель 14 звёзд Мишлен.

«Меню», США, 2022 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Марк Майлод

Главные актёры: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт

Возрастные ограничения: 18+

Главная героиня Марго (Аня Тейлор-Джой) получает приглашение на эксклюзивный ужин в ресторан, который находится на маленьком острове. Девушка чувствует себя неуютно, ведь среди гостей сплошь светская публика да одни богатеи.

Хозяин вечера — известный шеф-повар Джулиан Словик (Рэйф Файнс) — обещает удивить избалованных гостей неожиданными сюрпризами в меню. И к таким сюрпризам не готовы даже самые искушённые гурманы. Повар и его команда начинают истреблять клиентов одного за другим.