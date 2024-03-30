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Расписание выхода серий второго сезона сериала «Дом дракона»

Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» состоится 16 июня. Продолжение шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом.

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Дом дракона»
© Чемпионат.com

Расписание выхода серий второго сезона «Дома дракона»

  • 1-я серия - 16 июня
  • 2-я серия - 23 июня
  • 3-я серия - 30 июня
  • 4-я серия - 7 июля
  • 5-я серия - 14 июля
  • 6-я серия - 21 июля
  • 7-я серия - 28 июля
  • 8-я серия - 4 августа

«Дом дракона» рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

В актёрский состав второго сезона всё так же войдут Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл и другие.

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