Джим Парсонс вернется к роли Шелдона в финале сериала «Детство Шелдона»

Джим Парсонс доволен тем, как завершится его 15-летнее пребывание в роли Шелдона Купера. В пятничном выпуске Today ведущий Крейг Мелвин спросил 51-летнего актёра о том, как ему удалось повторить свою культовую роль в «Теории большого взрыва» для спин-оффа «Детство Шелдона». Он сказал, что это было очень странно, но и очень красиво.

«"Теория большого взрыва" всегда была живым шоу, а "Детство Шелдона" это одноактное шоу. И я должен был сделать это вместе с Маим Биалик, мы играли Шелдона и Эми в сериале. И сделать это в такой ситуации было достаточно необычно, чтобы не было жутко. Вместо этого, это было очень мило. Это было самое приятное завершение всего опыта, и я был благодарен, что они попросили нас сделать это», — сказал актёр.

Спин-офф с Иэном Армитиджем в роли мальчика-гения завершится после семи сезонов 16 мая. Хотя актёр озвучивает свою юную версию с момента премьеры в 2017 году, камео Парсонса и Биалик станет первым физическим появлением персонажей из оригинального шоу.