Стало известно о судьбе сериала со Смольяниновым* в главной роли

Снятый в 2021 году сериал «Ростов-2» с актером Артуром Смольяниновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отложили на полку, пишет Kostroma.Today со ссылкой на собственный источник. Съемки проходили в исторической части города, в них приняли участие 500 местных жителей.

В студии «Кострома фильм» затрудняются с ответом на вопрос, когда сериал выпустят в эфир, и предполагают, что он может вообще не выйти. По данным источника. это может быть связано со статусом иноагента у исполнителя главной роли.

Звезда «9-й роты» Смольянинов после начала СВО уехал за границу. Актер ранее заявлял, что его не волнует, «в какой форме останется РФ», даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался о Смольянинове и уехавшей из страны актрисе Чулпан Хаматовой. Он назвал обоих артистов ничтожествами за их антироссийские высказывания. Смольянинова он счел подлецом и предателем Родины, а Хаматову раскритиковал за чувство стыда за Россию.

Telegram-канал Readovka 19 марта опубликовал фотографии, на которых Смольянинов изображен с гитарой, при этом на его груди закреплен значок запрещенной в России террористической организации.