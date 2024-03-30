Российский художник изобразил «Футураму» в стиле советских мультфильмов

28 марта «Футураме» исполнилось 25 лет с момента начала трансляции. В честь годовщины российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Уляшов изобразил, как бы выглядела обложка мультсериала, если бы он производился в СССР.

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Первый арт вдохновлен работами Романа Качанова и Натальи Орловой, авторов «Тайны третьей планеты».

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Следующая обложка выполнена в стиле Бориса Степанцева и Анатолия Савченко, рисовавших «Малыша и Карлсона», «Щелкунчика» и «Вовку в Тридевятом царстве».

На этой картинке лучше всего передан хитрый и вредный характер Бендера.

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На третьем варианте узнается стиль Владимира Тарасова и Николая Кошкина, известных по мультфильмам «Контакт», «Возвращение» и «Контракт».

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