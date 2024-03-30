Сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 500 млн рублей

30 марта сборы экранизации сказки «Летучий корабль» в российском прокате превысили 500 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 21 марта.

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С большой долей вероятности, на следующей недели фильм преодолеет рубеж и в 600 млн рублей.

Сюжет ленты рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Режиссёром выступил Илья Учитель.