«Джентльмен в Москве»: Юэн Макгрегор в роли графа Ростова под вечным домашним арестом

На сервисе Paramount+ начался показ костюмной драмы «Джентльмен в Москве». Это экранизация одноименного романа про вымышленного русского графа (его играет Юэн Макгрегор), которого революционный трибунал приговаривает к пожизненному заключению в стенах гостиницы «Метрополь». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков делится впечатлениями от первого эпизода.

Москва, 1921 год. Граф Александр Ильич Ростов (Юэн Макгрегор) попадает под трибунал, но вместо смертной казни внезапно получает пожизненный домашний арест в гостинице «Метрополь», где он и так жил последние четыре года. Разве что вместо просторного номера теперь чердачная каморка, освобожденная от прислуги, ну и все имущество перешло в руки государства. Причиной такой травоядности оказывается революционное стихотворение, приписанное ему — и в свое время вроде как вдохновившее некоторых высокопоставленных членов партии. Расстрел, впрочем, полностью с горизонта не исчезает: в случае, если Ростов покинет территорию гостиницы, его все-таки будет ждать высшая мера. Из-за этого в течение следующих десятилетий граф вынужден наблюдать за ходом истории изнутри стен «Метрополя».

По странному стечению обстоятельств «Джентльмен в Москве» — уже второй западный сериал про эксцентричного русского, не способного переступить порог престижного отеля. Вышедший в 2011 году детектив «Шах и мат», где вымышленный гениальный шахматист Аркадий Балаган страдал агорафобией и раскрывал преступления, не отходя от стойки регистрации, продержался в эфире всего сезон. Это было на сезон больше необходимого, что делает «Джентльмена в Москве» первым потенциально хорошим западным сериалом про эксцентричного русского, не способного переступить порог престижного отеля.

Снятая в Манчестере Москва начала 1920-х при британцах (среди продюсеров тут Том Харпер, режиссер «би-би-сишной» версии «Войны и мира»), надо сказать, сильно похорошела — в ней у человека с титулом графа и фамилией Ростов есть шанс дотянуть до смерти по естественным причинам, существуя при этом за счет государства (да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!). Все потому, что СССР рассветных часов в этой истории возник не сразу — и скорее в качестве любопытного сеттинга. Американский писатель Амор Тоулз, автор «Джентльмена в Москве», в годы работы инвестиционным аналитиком вечно ездил в командировки, останавливался примерно в одних и тех же отелях и встречал примерно одних и тех же людей, как будто они там и жили. Так ему в голову пришел герой, заточенный в стенах гигантской гостиницы. Рассудив, что где домашний арест, там и Россия, Тоулз поселил своего Ростова в свежепостроенный «Метрополь».

Если загуглить «Джентльмена…», в списке жанров обнаружится словосочетание «политическая фантастика». Словосочетание странноватое, но именно так все это и стоит воспринимать, — как сказку, не то чтобы претендующую на историческую достоверность. Сам Тоулз открыто говорит, что не занимался тщательной подготовкой, а при написании опирался больше на плоды своего многолетнего увлечения «русской литературой, культурой и историей» (перечисляются Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Маяковский, Нижинский, Малевич и Эйзенштейн).

Так что концептуально экранизация «Джентльмена в Москве» внезапно оказывается близка к сериалу «Великая» с Эль Фаннинг в роли альтернативной Екатерины II — разве что с комедией тут неважно (смешного, прямо скажем, мало). В этой точке, к слову, необходимо порекомендовать убрать от экрана людей, излишне чувствительных к цвету чужой кожи, дабы поберечь их и без того истерзанную психику: тем, кто не смог пережить темнокожего графа Ростова из «Великой», в здешний «Метрополь» с его слепым кастингом, пожалуй, заселяться не стоит (впрочем, у них наверняка есть дела поважнее). Остальным напомним: пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Так вот, если продраться через бесподобные усищи Макгрегора (находящиеся в той же примерно линейке, что и кустарники Кеннета Браны из фильмов про Эркюля Пуаро) и подозрительно добродушных большевиков, говорящих с английским акцентом, многое из «Джентльмена…» может отозваться в зрительских сердцах. Никогда не существовавший граф-поэт Александр Ростов вернулся в революционную Москву вымышленных 1910-х, а в вымышленных 1920-х его заботят вполне актуальные вопросы. Уезжать или оставаться? И если оставаться, то как сохранить себя, когда ты в одночасье сделался иностранцем в собственной стране? Впереди еще семь серий, чтобы выяснить.

Дата выхода: 29 марта 2024 года

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Создатель: Бен Вэнстоун

В ролях: Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед

Где смотреть: Paramount+