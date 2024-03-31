Авторы «Игры престолов»: мы надеялись, что концовка сериала больше понравится зрителям

Пару дней назад шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс приняли участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. В ходе общения с ведущим создатели шоу затронули тему последнего сезона и концовки.

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Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Josh Horowitz.

По словам Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, они знали, что финал будет крайне спорным. Однако в них теплилась надежда, что он «больше понравится зрителям». Напомним, концовка настолько не раздосадовала фанатов, что полтора миллиона человек подписал петицию с требованием переписать сценарий и переснять весь последний сезон.

Напомним, недавно состоялась премьера нового проекта дуэта — сериала «Задача трёх тел». Он доступен для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.