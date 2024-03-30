Опубликован отрывок из фильма "Гении" о жизни писателя Сэмюэля Беккета

4 апреля в России выходит в прокат фильм "Гении", повествующий об ирландском писателе Сэмюэле Беккете. Накануне премьеры был опубликован отрывок из ленты, в котором писателя награждают - по крайне мере, пытаются - Нобелевской премией.

© Российская Газета

Беккет - ирландский писатель, поэт и драматург, один из "отцов" театра абсурда. Всемирную известность получил после создания пьесы "В ожидании Годо".

В фильме его роль играет Гэбриел Бирн. Другая заметная роль досталась Эйдану Гиллену - Мизинцу из "Игры Престолов". Он сыграл Джеймса Джойса, не менее важного для мировой литературы писателя, автора "Улисса".

Снял ленту лауреат премии "Оскар" Джеймс Марш ("Вселенная Стивена Хокинга").