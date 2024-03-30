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Новый фильм Земекиса с Томом Хэнксом и Робин Райт выйдет в ноябре 2024 года

Научно-фантастический фильм "Здесь" (Here) Роберта Земекиса получил дату премьеры - картина выйдет на широкий экран 27 ноября.

Названа дата выхода нового фильма с Томом Хэнксом и Робин Райт
© Российская Газета

Главные роли исполнили Том Хэнкс и Робин Райт, игравшие вместе в легендарном фильме Земекиса "Форрест Гамп". Также в ролях Пол Беттани ("Ванда/Вижн"), Келли Райлли ("Йеллоустоун") и Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентльмены").

Картина является экранизацией одноименного графического романа Ричарда Магуайра. В нем действие происходит в одной комнате, но в разное время - миллионы лет назад, в настоящем и будущем.

Сценарий адаптировал Эрик Рот, получивший "Оскара" за работу над "Форрестом Гампом".

На предпоказах "Здесь" зарекомендовал себя крайне положительно, получив средний балл 95 из 100. К просмотру фильм рекомендовали 85% зрителей.

Фильмы и сериалы
Форрест Гамп
Оскар
Аббатство Даунтон
Мишель Докери
Келли Райлли
Пол Беттани
Эрик Рот
Робин Райт
Роберт Земекис