Линдси Лохан намекнула на продолжение «Чумовой пятницы»

На этой неделе Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис возобновили обсуждение потенциального продолжения их известного фильма от Disney 2003 года, «Чумовая пятница». Сообщается, что Кертис поделилась фотографией Лохан, отмечая время спустя 37 лет после их совместной работы в кино, где они исполнили роли матери и дочери, случайно поменявшихся телами. Фотографии сопровождалась музыкой из оригинального фильма. В одном из постов Лохан использовала эмодзи с зеленой галочкой, намекая на то, что продолжение фильма находится в разработке, пишет boda.

Фанаты в комментариях поделились своим восторгом. Лохан, отвечая на вопросы о фильме ранее в этом месяце, выразила своё волнение по поводу повторной работы с Кертис и интерес к тому, насколько дальше они смогут продвинуться с сиквелом. Она также упомянула в интервью, что ожидает весёлой работы над фильмом, учитывая их тесное общение.

Было объявлено, что Ниша Ганатра возьмёт на себя режиссуру нового проекта, при этом Лохан обсудила «Чумовую пятницу 2» в шоу Энди Коэна на SiriusXM, выразив своё волнение, но без излишних подробностей. Сообщается, что сценарий к фильму пишет Элиза Холландер.