Съемки 2-го сезона спин-оффа "Пацанов" отложены из-за трагической гибели актера

Съемки продолжения "Поколения "Ви", спин-оффа "Пацанов", будут отложены из-за трагической гибели 30 марта 27-летнего Чэнса Пердомо.

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Релиз первого сезона состоялся осенью прошлого года. У Чэнса там одна из главных ролей - Андре Андерсона.

О ситуации рассказали создатели шоу, выразив соболезнования родным и поклонникам артиста.

"Мы не можем это принять. Для тех из нас, кто знал Чэнса и работал с ним, он всегда был обаятельным, улыбчивым, невероятно талантливым актером и, прежде всего, просто очень добрым и милым парнем. Даже писать о нем в прошедшем времени сложно", - говорится в заявлении.

Чэнс Пердомо - британо-американский актер, родился в 1996-м в Лос-Анджелесе. На экране - с 2017-го. Известен, в частности, по роли Эмброуза Спеллмана в диковатом молодежном хорроре "Леденящие душу приключения Сабрины" (18+).