На НТВ покажут сериал «Точка ноль» про новосибирский вирусологический центр

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ анонсировали выход на экран нового сериала «Точка ноль». В нем рассказывает история вирусолога, которая из столицы переезжает в Новосибирск и становится сотрудником местного научно-исследовательского центра, который занимается изучением вирусов.

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Сценарий сериала написал Кирилл Притула, режиссером стал Сергей Пикалов, главную роль исполняет Марина Александрова. В аннотации фильма говорится, что героиня пытается убежать от личной боли, приезжает работать в новосибирский вирусологический центр, и здесь судьба приготовила для нее испытание в виде вспышки неизвестного заболевания в одной из деревень. По сюжету опасная заразная болезнь связана с незаконной свалкой крупного мясокомбината. В опубликованном трейлере показываются корпуса вирусологического НИИ, где ученые работают в противочумных костюмах, и деревня с умирающими жителями, которая становится карантинной зоной.

В сериале нет названий реальной существующих и работающих в Новосибирской области НИИ и компаний. Но можно предположить, что местный зритель увидит аллюзию на известный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в поселке Кольцово под Новосибирском. Что касается крупных мясокомбинатов, то их в регионе больше, чем вирусологических центров. Но и тут у жителей Новосибирска могут быть версии, особенно если учесть экологический контекст.

Сериал «Точка ноль» в апреле будет показан в сети, а затем на телеэкранах.