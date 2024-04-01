Джек Блэк регулярно появлялся на съемках «Мегалополиса» от режиссера «Крестного отца»

Известный актёр Джек Блэк регулярно появлялся на съёмках фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» Об этом актёр рассказал сам.

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По его словам, он, конечно, не снимался в проекте, а лишь хотел посмотреть, как работает режиссёр Фрэнсис Форд Коппола.

Сюжет «Мегалополиса» перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.