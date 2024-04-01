Джек Блэк регулярно появлялся на съемках «Мегалополиса» от режиссера «Крестного отца»

Джек Блэк регулярно появлялся на съёмках «Мегалополиса» от режиссёра «Крёстного отца»
Известный актёр Джек Блэк регулярно появлялся на съёмках фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» Об этом актёр рассказал сам.
По его словам, он, конечно, не снимался в проекте, а лишь хотел посмотреть, как работает режиссёр Фрэнсис Форд Коппола.
Сюжет «Мегалополиса» перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.
Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.