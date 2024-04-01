Сборы картины «Онегин» превысили 700 млн рублей

31 марта сборы картины «Онегин» в российском прокате превысили 700 млн рублей. Лента шла к такому результату на протяжении трёх с половиной недель — премьера состоялась 7 марта.

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У картины есть неплохие шансы до конца следующей недели преодолеть и отметку в 800 млн рублей.

Фильм повторяет сюжет оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Однако избежать там любовных интриг ему не удастся.

В актёрский состав вошли Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова, Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Защитники», «Ограбление по-американски»).