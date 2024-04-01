В России появится Коммерческий фонд развития кино и анимации

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальная Медиа Группа (НМГ) договорились об инвестициях в создание совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации объемом до 8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.

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Фонд будет поддерживать производство российских полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. НМГ обеспечит первоначальную экспертизу отбора проектов, финальное решение о финансировании будет приниматься на контентном комитете фонда, в который войдут представители РФПИ и НМГ.

Контентный комитет возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

«Благодаря усилиям команды Фонда значительно сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами, которые будут интересны не только российскому зрителю, но и за рубежом с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также привлечение инвестиций Фонда позволит кинопроизводителям реализовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под наиболее популярные форматы. Для реализации таких проектов Фонд также готов к потенциальному партнерству с другими игроками российского рынка.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что российская кинематографическая и анимационная продукция пользуется высокой популярностью у зрителей и демонстрирует большие кассовые сборы.

«Рынок производства фильмов в России растет, востребованность качественного контента в различных форматах открывает дополнительные возможности для талантливых российских сценаристов, режиссеров и продюсеров. Совместный Фонд с НМГ, с одним из ведущих медиахолдингов, отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС», — отметил он.

По словам генерального директора НМГ Светланы Балановой, Национальная Медиа Группа инициировала создание Фонда, думая о будущем российской медиаиндустрии, которое определяется уже сегодня.