$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Съемки фильма «Блэйд» с Махершалой Али возобновят осенью

Согласно базе данных сервиса Production Weekly, съёмки фильма «Блэйд» с Махершалой Али возобновятся осенью. Ранее инсайдеры сообщали, что премьеру ленты отложат до 2026 года.

Съемки фильма «Блэйд» с Махершалой Али возобновят осенью
© Чемпионат.com

Новая экранизация про вампира получит высокий возрастной рейтинг «R» — аналог нашего «18+». Для Marvel Studios это будет вторая в истории картина с таким высоким ограничением.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.

Снимет фильм Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта». Сценаристами выступят Майкл Старрбери, Ник Пиццолатто и Майкл Грин.

Фильмы и сериалы
Блэйд
Майкл Грин
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости