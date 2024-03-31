Съемки фильма «Блэйд» с Махершалой Али возобновят осенью

Согласно базе данных сервиса Production Weekly, съёмки фильма «Блэйд» с Махершалой Али возобновятся осенью. Ранее инсайдеры сообщали, что премьеру ленты отложат до 2026 года.

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Новая экранизация про вампира получит высокий возрастной рейтинг «R» — аналог нашего «18+». Для Marvel Studios это будет вторая в истории картина с таким высоким ограничением.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.

Снимет фильм Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта». Сценаристами выступят Майкл Старрбери, Ник Пиццолатто и Майкл Грин.