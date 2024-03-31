«Сто лет тому вперед», «Министерство неджентльменских дел» и еще 20 фильмов апреля

Новая версия «Гостьи из будущего», экшн-комедия Гая Ричи про бесславных ублюдков Второй мировой, триллер Алекса Гарленда о новой гражданской войне в США, режиссерский дебют Дева Пателя, обещающий «Джона Уика» в Мумбаи, повторный прокат «Острова проклятых» Мартина Скорсезе, «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи и «Весны, лета, осени, зимы… и снова весны» Ким Ки Дука — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле, и рассказывает о самых интересных.

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Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Тарантинообразный истерн про ограбление обоза и поиски похищенного золота. В актерском составе — Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко и Павел Деревянко.

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Научно-фантастическая мелодрама Бертрана Бонелло, частично основанная на повести Генри Джеймса "Зверь в чаще". По сюжету в относительно недалеком будущем девушка (Леа Сейду) проходит процедуру очищения ДНК и в процессе оказывается в своих прошлых жизнях. Там она встречается с мужчиной (Джордж Маккей), которого будто бы знала всегда.

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Байопик ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэла Беккета, охватывающий всю его жизнь: детство, дружбу с Джеймсом Джойсом, участие во французском Сопротивлении в годы Второй мировой войны, литературный взлет, "Нобелевку", роман с переводчицей и критикессой Барбарой Брэй, дальнейшие годы затворничества вплоть до смерти в 1989 году. На протяжении всего фильма Беккет, сыгранный Гэбриэлом Бирном, ведет внутренний монолог.

"Хитмен. Последнее дело" ("Knox Goes Away"), реж. Майкл Китон

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Второй режиссерский проект актера Майкла Китона — триллер, в котором Майкл Китон изображает наемного убийцу с диагностированной формой деменции (Болезнь Крейтцфельдта — Якоба, стремительно прогрессирующая, 100% летальных исходов). Герой решает потратить свои последние дни на спасение сына, совершившего страшное преступление. Вместе с Китоном в картине снялись Джеймс Марсден и Аль Пачино.

Где и когда смотреть: на Netflix — с 5 апреля

Биографическая драма о закулисье скандального интервью принца Эндрю, вышедшего на Би-би-си в ноябре 2019 года (в нем он пытался оправдаться за дружбу с Джеффри Эпштейном и откреститься от обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, но вышло хуже). Журналистку Эмили Мейтлис, которая брала интервью, сыграла Джиллиан Андерсон, принца Эндрю изобразил Руфус Сьюэлл, а в редакторку шоу Newsnight Сэм Макалистер перевоплотилась Билли Пайпер.

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Антиутопический триллер автора "Из машины" и "Аннигиляции" Алекса Гарленда — про то, как группа журналистов (Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни и Стивен Хендерсон) отправляется в путешествие по растерзанным новой гражданской войной США, чтобы взять интервью у проигрывающего конфликт президента-фашиста (как бы Трампа). Ужасающая картина, которая лишь немного отстает от чудовищного уровня ультранасилия, захлестнувшего окружающую действительность.

"Манкимэн" ("Monkeyman"), реж. Дев Патель

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Режиссерский дебют звезды "Молокососов" и "Миллионера из трущоб" Дева Пателя, спродюсированный хоррормейкером Джорданом Пилом. На этапе производства фильм описывали как "Джона Уика" в Мумбаи". По сюжету молодой человек (его сыграл сам Патель) мстит коррумпированным лидерам за гибель матери, а в процессе становится защитником обездоленных.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна" ("Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom"), реж. Ким Ки Дук

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Повторный прокат культовой кинопритчи Ким Ки Дука о сансаре внутри одной пагоды. "Джойка" ("Joika"), реж. Джеймс Напье Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля Биографическая драма о Джой Уомак — первой американке, окончившей Московскую государственную академию хореографии с красным дипломом (и второй американке, принятой в балетную труппу Большого театра). В главной роли снялась Талия Райдер из "Никогда, редко, иногда, всегда", ее русскую наставницу изобразила Дайан Крюгер.

"Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" ("Vampire humaniste cherche suicidaire consentant"), реж. Ариан Луи-Сэз

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Комедийная драма с исчерпывающим названием. По сюжету юная вампирша Саша, которая не хочет убивать ради крови, но вынуждена что-то предпринять после того, как родители отказываются ее обеспечивать, заключает сделку с Полом — молодым человеком с суицидальными наклонностями.

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Байопик немецкого гангста-рэпера курдского происхождения Xatar, снятый режиссером "Головой о стену" и "Золотой перчатки" Фатихом Акином.

"Величайшие хиты" ("The Greatest Hits"), реж. Нед Бенсон

Где и когда смотреть: на Hulu — с 12 апреля

Романтическое фэнтези Неда Бенсона, режиссера картины "Исчезновение Элеанор Ригби". По сюжету девушка Харриет обнаруживает, что некоторые песни буквально заставляют ее вернуться в прошлое, — в то время, когда ее парень Макс был еще жив. Неспособность отпустить старую любовь осложняет встреча с новым симпатичными молодым человеком. В главных ролях снялись Люси Бойтон, Джастин Х. Мин и Дэвид Коренсвет.

"Сто лет тому вперед", реж. Александр Андрющенко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Экранизация фантастической повести Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой (в 1985 году это произведение было адаптировано в виде мини-сериала "Гостья из будущего"). Алису в новой версии играет Дарья Верещагина ("Оффлайн"), Колю Герасимова — звезда "Монастыря" Марк Эйдельштейн, космических пиратов Весельчака У и Глота изображают Александр Петров ("Текст") и Юрий Борисов ("Мир! Дружба! Жвачка!"). Также в проекте задействованы Константин Хабенский ("Ночной дозор"), Федор Бондарчук ("Балет") и Виктория Исакова ("Эпидемия").

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Повторный прокат культовой драмы Бернардо Бертолуччи о любви на троих в одной парижской квартире на фоне кризиса мая 1968 года.

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Исторический эпик по роману Иды Йессен "Капитан и Энн Барбара", в котором Мадс Миккельсен едет на картошку (буквально). По сюжету датский король Фредерик V посылает искателя приключений Людвига фон Калена (Миккельсен) колонизировать пустоши на полуострове Ютландия. Тот основывает там поселение и начинает выращивать новую культуру (картофель).

"Реальная история Уиннер" ("Reality"), реж. Тина Саттер

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Криминальная драма об американской военной переводчице, которую посадили в тюрьму за передачу журналистам секретных данных о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В главной роли — звезда "Эйфории", "Белого лотоса" и "Мадам Паутины" Сидни Суини.

"По Фрейду" ("Freud's Last Session"), реж. Мэтт Браун

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Разговорная драма о вымышленной встрече через два дня после начала Второй мировой войны: отец психоанализа Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) и автор "Хроник Нарнии" Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд) спорят о Боге и других насущных вопросах.

"Судная ночь в Аркадии" ("Arcadian"), реж. Бенжамин Брюэр

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Постапокалиптический триллер с Николасом Кейджем в главной роли. Действие разворачивается в недалеком будущем. Остатки человечества ведут относительно спокойную жизнь днем, а по ночам спасаются от страшных смертоносных существ. Когда отец двух братьев-близнецов оказывается серьезно ранен, его сыновьям приходится применить на практике все, чему он их научил, чтобы спасти его — и выжить самим.

"Rebel Moon. Часть вторая: Оставляющая шрамы" ("Rebel Moon – Part Two: The Scargiver"), реж. Зак Снайдер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 апреля

Вторая половина "Мятежной луны" — неофициального фанфика Зака Снайдера по "Звездным войнам". Подробнее о первой серии можно почитать в нашей рецензии.

"Министерство неджентльменских дел" ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare"), реж. Гай Ричи

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Экшн-комедия, в которой Гай Ричи воссоединяется со звездой "Агентов А.Н.К.Л." Генри Кавиллом. В центре сюжета — Управление специальных операций, британская служба, созданная в 1940 году по распоряжению Уинстона Черчилля для осуществления разведки и диверсий в оккупированной нацистами Европе.

"Зло не существует" ("Aku wa sonzai shinai"), реж. Рюсукэ Хамагути

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Драма японского режиссера Рюсукэ Хамагути, автора экранизации рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины". По сюжету жители маленькой деревни узнают, что крупная токийская корпорация задумала построить рядом с ними глэмпинг, что крайне пагубно отразится как на окружающей среде, так и на местном коммьюнити.

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля Повторный прокат культового детективного триллера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Марком Руффало, которые играют приставов, расследующих побег пациентки из психиатрической лечебницы.