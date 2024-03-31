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«Сто лет тому вперед», «Министерство неджентльменских дел» и еще 20 фильмов апреля

Новая версия «Гостьи из будущего», экшн-комедия Гая Ричи про бесславных ублюдков Второй мировой, триллер Алекса Гарленда о новой гражданской войне в США, режиссерский дебют Дева Пателя, обещающий «Джона Уика» в Мумбаи, повторный прокат «Острова проклятых» Мартина Скорсезе, «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи и «Весны, лета, осени, зимы… и снова весны» Ким Ки Дука — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле, и рассказывает о самых интересных.

«Сто лет тому вперед», «Министерство неджентльменских дел» и еще 20 фильмов апреля
© Газета.Ru

"Золото Умальты", реж. Андрей Богатырев

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Тарантинообразный истерн про ограбление обоза и поиски похищенного золота. В актерском составе — Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко и Павел Деревянко.

"Предчувствие" ("La bête"), реж. Бертран Бонелло

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Научно-фантастическая мелодрама Бертрана Бонелло, частично основанная на повести Генри Джеймса "Зверь в чаще". По сюжету в относительно недалеком будущем девушка (Леа Сейду) проходит процедуру очищения ДНК и в процессе оказывается в своих прошлых жизнях. Там она встречается с мужчиной (Джордж Маккей), которого будто бы знала всегда.

"Гении" ("Dance First"), реж. Джеймс Марш

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Байопик ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэла Беккета, охватывающий всю его жизнь: детство, дружбу с Джеймсом Джойсом, участие во французском Сопротивлении в годы Второй мировой войны, литературный взлет, "Нобелевку", роман с переводчицей и критикессой Барбарой Брэй, дальнейшие годы затворничества вплоть до смерти в 1989 году. На протяжении всего фильма Беккет, сыгранный Гэбриэлом Бирном, ведет внутренний монолог.

"Хитмен. Последнее дело" ("Knox Goes Away"), реж. Майкл Китон

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Второй режиссерский проект актера Майкла Китона — триллер, в котором Майкл Китон изображает наемного убийцу с диагностированной формой деменции (Болезнь Крейтцфельдта — Якоба, стремительно прогрессирующая, 100% летальных исходов). Герой решает потратить свои последние дни на спасение сына, совершившего страшное преступление. Вместе с Китоном в картине снялись Джеймс Марсден и Аль Пачино.

"Эксклюзивное интервью" / "Сенсация" ("Scoop"), реж. Филип Мартин

Где и когда смотреть: на Netflix — с 5 апреля

Биографическая драма о закулисье скандального интервью принца Эндрю, вышедшего на Би-би-си в ноябре 2019 года (в нем он пытался оправдаться за дружбу с Джеффри Эпштейном и откреститься от обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, но вышло хуже). Журналистку Эмили Мейтлис, которая брала интервью, сыграла Джиллиан Андерсон, принца Эндрю изобразил Руфус Сьюэлл, а в редакторку шоу Newsnight Сэм Макалистер перевоплотилась Билли Пайпер.

"Падение империи" ("Civil War"), реж. Алекс Гарленд

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Антиутопический триллер автора "Из машины" и "Аннигиляции" Алекса Гарленда — про то, как группа журналистов (Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни и Стивен Хендерсон) отправляется в путешествие по растерзанным новой гражданской войной США, чтобы взять интервью у проигрывающего конфликт президента-фашиста (как бы Трампа). Ужасающая картина, которая лишь немного отстает от чудовищного уровня ультранасилия, захлестнувшего окружающую действительность.

"Манкимэн" ("Monkeyman"), реж. Дев Патель

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Режиссерский дебют звезды "Молокососов" и "Миллионера из трущоб" Дева Пателя, спродюсированный хоррормейкером Джорданом Пилом. На этапе производства фильм описывали как "Джона Уика" в Мумбаи". По сюжету молодой человек (его сыграл сам Патель) мстит коррумпированным лидерам за гибель матери, а в процессе становится защитником обездоленных.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна" ("Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom"), реж. Ким Ки Дук

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Повторный прокат культовой кинопритчи Ким Ки Дука о сансаре внутри одной пагоды. "Джойка" ("Joika"), реж. Джеймс Напье Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля Биографическая драма о Джой Уомак — первой американке, окончившей Московскую государственную академию хореографии с красным дипломом (и второй американке, принятой в балетную труппу Большого театра). В главной роли снялась Талия Райдер из "Никогда, редко, иногда, всегда", ее русскую наставницу изобразила Дайан Крюгер.

"Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" ("Vampire humaniste cherche suicidaire consentant"), реж. Ариан Луи-Сэз

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Комедийная драма с исчерпывающим названием. По сюжету юная вампирша Саша, которая не хочет убивать ради крови, но вынуждена что-то предпринять после того, как родители отказываются ее обеспечивать, заключает сделку с Полом — молодым человеком с суицидальными наклонностями.

"Золото Рейна" ("Rheingold"), реж. Фатих Акин

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Байопик немецкого гангста-рэпера курдского происхождения Xatar, снятый режиссером "Головой о стену" и "Золотой перчатки" Фатихом Акином.

"Величайшие хиты" ("The Greatest Hits"), реж. Нед Бенсон

Где и когда смотреть: на Hulu — с 12 апреля

Романтическое фэнтези Неда Бенсона, режиссера картины "Исчезновение Элеанор Ригби". По сюжету девушка Харриет обнаруживает, что некоторые песни буквально заставляют ее вернуться в прошлое, — в то время, когда ее парень Макс был еще жив. Неспособность отпустить старую любовь осложняет встреча с новым симпатичными молодым человеком. В главных ролях снялись Люси Бойтон, Джастин Х. Мин и Дэвид Коренсвет.

"Сто лет тому вперед", реж. Александр Андрющенко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Экранизация фантастической повести Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой (в 1985 году это произведение было адаптировано в виде мини-сериала "Гостья из будущего"). Алису в новой версии играет Дарья Верещагина ("Оффлайн"), Колю Герасимова — звезда "Монастыря" Марк Эйдельштейн, космических пиратов Весельчака У и Глота изображают Александр Петров ("Текст") и Юрий Борисов ("Мир! Дружба! Жвачка!"). Также в проекте задействованы Константин Хабенский ("Ночной дозор"), Федор Бондарчук ("Балет") и Виктория Исакова ("Эпидемия").

"Мечтатели" ("The Dreamers"), реж. Бернардо Бертолуччи

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Повторный прокат культовой драмы Бернардо Бертолуччи о любви на троих в одной парижской квартире на фоне кризиса мая 1968 года.

"Меч короля" ("Bastarden"), реж. Николай Арсель

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Исторический эпик по роману Иды Йессен "Капитан и Энн Барбара", в котором Мадс Миккельсен едет на картошку (буквально). По сюжету датский король Фредерик V посылает искателя приключений Людвига фон Калена (Миккельсен) колонизировать пустоши на полуострове Ютландия. Тот основывает там поселение и начинает выращивать новую культуру (картофель).

"Реальная история Уиннер" ("Reality"), реж. Тина Саттер

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Криминальная драма об американской военной переводчице, которую посадили в тюрьму за передачу журналистам секретных данных о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В главной роли — звезда "Эйфории", "Белого лотоса" и "Мадам Паутины" Сидни Суини.

"По Фрейду" ("Freud's Last Session"), реж. Мэтт Браун

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Разговорная драма о вымышленной встрече через два дня после начала Второй мировой войны: отец психоанализа Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) и автор "Хроник Нарнии" Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд) спорят о Боге и других насущных вопросах.

"Судная ночь в Аркадии" ("Arcadian"), реж. Бенжамин Брюэр

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Постапокалиптический триллер с Николасом Кейджем в главной роли. Действие разворачивается в недалеком будущем. Остатки человечества ведут относительно спокойную жизнь днем, а по ночам спасаются от страшных смертоносных существ. Когда отец двух братьев-близнецов оказывается серьезно ранен, его сыновьям приходится применить на практике все, чему он их научил, чтобы спасти его — и выжить самим.

"Rebel Moon. Часть вторая: Оставляющая шрамы" ("Rebel Moon – Part Two: The Scargiver"), реж. Зак Снайдер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 апреля

Вторая половина "Мятежной луны" — неофициального фанфика Зака Снайдера по "Звездным войнам". Подробнее о первой серии можно почитать в нашей рецензии.

"Министерство неджентльменских дел" ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare"), реж. Гай Ричи

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Экшн-комедия, в которой Гай Ричи воссоединяется со звездой "Агентов А.Н.К.Л." Генри Кавиллом. В центре сюжета — Управление специальных операций, британская служба, созданная в 1940 году по распоряжению Уинстона Черчилля для осуществления разведки и диверсий в оккупированной нацистами Европе.

"Зло не существует" ("Aku wa sonzai shinai"), реж. Рюсукэ Хамагути

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Драма японского режиссера Рюсукэ Хамагути, автора экранизации рассказа Харуки Мураками "Сядь за руль моей машины". По сюжету жители маленькой деревни узнают, что крупная токийская корпорация задумала построить рядом с ними глэмпинг, что крайне пагубно отразится как на окружающей среде, так и на местном коммьюнити.

"Остров проклятых" ("Shutter Island"), реж. Мартин Скорсезе

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля Повторный прокат культового детективного триллера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Марком Руффало, которые играют приставов, расследующих побег пациентки из психиатрической лечебницы.

Фильмы и сериалы
Мечтатели
Мечтатель
Гостья из будущего
Аннигиляция
Гений
Эпидемия
Остров проклятых
Миллионер из трущоб
Из машины
Агенты А.Н.К.Л.
Эйфория
Исчезновение Элеанор Ригби
Джон Уик
Дарья Верещагина
Марк Эйдельштейн
Дэвид Коренсвет
Нед Бенсон
Стивен Хендерсон
Джордж Маккей
Дайан Крюгер
Билли Пайпер
Руфус Сьюэлл
Николай Арсель
Фатих Акин
Мэттью Гуд
Джордан Пил
Генри Джеймс
Сэмюэль Беккет
Бертран Бонелло
Джеймс Джойс
Артем Ткаченко
Андрей Богатырев
Джеймс Марсден
Джеймс Марш
Харуки Мураками
Джиллиан Андерсон
Александр Самойленко
Кир Булычев
Аль Пачино
Павел Деревянко
Марк Руффало
Майкл Китон
Алиса Селезнева
Александр Петров
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Бернардо Бертолуччи
Зак Снайдер
Мадс Миккельсен
Зигмунд Фрейд
Энтони Хопкинс
Алекс Гарленд
Юрий Борисов
Мартин Скорсезе
Федор Бондарчук
Уинстон Черчилль
Леонардо ДиКаприо
Константин Хабенский
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