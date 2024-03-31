Хоррор «Незнакомцы: Часть вторая» выйдет в мировой прокат осенью

С 29 по 31 марта проходит фестиваль WonderCon 2024, в котором принимают участие представители киноиндустрии и других сфер массовой культуры. В ходе мероприятие авторы хоррора «Незнакомцы» раскрыли, что вторая часть выйдет в мировой прокат уже осенью — точная дата пока неизвестна.

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Первый фильм расскажет о молодой паре, которая путешествует по глубинке и заезжает в небольшой городок с недружелюбными жителями. В какой-то момент у них ломается машина, поэтому герои вынуждены заночевать в хижине в лесу, однако там на них начинают охотиться трое незнакомцев в масках.

В ленте снялись Рэйчел Шентон, Гэбриел Бассо, Мэделин Петш, Ричард Брэйк, Элла Брукколери, Эма Хорват, Джордж Янг, Фрой Гутьеррез, Ребека Стейнберг, Х.Р. Эспосито и другие. Режиссёром картины выступил Ренни Харлин — постановщик «Крепкого орешка 2» и «Ограбления по-джентльменски».

Премьера «Незнакомцы: Часть первая» в России состоится 30 апреля.