Нейросеть превратила Человека-паука в скуфа — он еле поднимается по лестнице

Энтузиаст решил немного поэкспериментировать с образом Человека-паука и попросил нейросеть превратить персонажа в скуфа.

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Супергерой значительно набрал вес и вряд ли сможет защищать город от зла в такой форме. Килограммы не позволяют Пауку принять свою фирменную позу. Теперь он сидя взирает на Нью-Йорк, обхватив живот руками.

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Даже спускаться по лестнице герою удается с трудом — приходится смотреть под ноги и держаться за перила. Персонаж нашел новое применение своей суперспособности — теперь он создает лежанки из паутины. С ее помощью он также притягивает к себе вкусности.

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Путь к его сердцу сейчас точно лежит через желудок. В один момент Паук растолстел настолько, что даже костюм на нем начал рваться. Кажется, его это не особо смущает.