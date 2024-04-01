Илья Учитель рассказал о блате на съемках «Летучего корабля»

Илья Учитель пояснил, почему в фильме «Летучий корабль» голосом Забавы пела не профессиональная исполнительница, а его сестра. В беседе с журналистами Hello! он отметил, что Анна Пересильд прошла «самый жесткий кастинг».

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На слухи о блате в проекте сын Алексея Учителя ответил категорично. По его словам, прежде чем пригласить сестру поучаствовать в съемках, он отсмотрел не одну артистку.

«Надо сказать, что Аня прошла самый жесткий кастинг, который кто-либо проходил для этого фильма. Мы пробовали около ста человек – и известных, и неизвестных, из Гнесинки, победительниц «Голоса», таких-сяких», – рассказывает Илья.

Режиссер пояснил, что голоса других претенденток казались ему слишком взрослыми. Тогда он и решил обратиться за помощью к юной звезде сериала «Слово пацана». Как утверждает Илья Учитель, Анна действительно удивила его своими способностями.

«Она уже прекрасная актриса, сумела не просто спеть хорошо, а так, чтобы это было игриво и правильно», – добавил он.

Сын Алексея Учителя уже привык к критике со стороны публики. Режиссер не первый раз получает недовольные комментарии от пользователей Сети, которые утверждают, что он добился всего только благодаря знаменитым родителям. Однако сам Илья уверяет, что его карьера начиналась с низов.

«В кино я прошел и воду, и медный трубы», – резюмирует Учитель.

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