Сборы «Кунг-фу Панды 4» превысили $ 340 млн

По итогам трёх недель проката сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» преодолели отметку в $ 347 млн. С учётом бюджета ленты в относительно скромные $ 85 млн, картина уже окупилась и начала приносить прибыль.

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Что касается показателей ленты по сравнению с остальными частями серии, то здесь новинка всё ещё отстаёт: первый мультфильм заработал $ 632 млн, второй — $ 665 млн, третий — $ 521 млн. Однако лента недавно вышла в Китае и только начала собирать кассу в стране, поэтому в конечном итоге показатели картины могут превысить результаты прошлых частей серии.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.