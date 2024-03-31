На фестивале «Мульт-наука»‎ победили фильмы о ДНК и ответственности ученого

Мультипликационные фильмы, посвященные генетике и устройству ДНК, собирательному образу ученого и ответственности науки, а также деятельности Кирилла и Мефодия, стали победителями международного фестиваля научных мультфильмов "Мульт-наука".

© Unsplash

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, он проходил три дня и завершился в воскресенье в павильоне "Атом" на ВДНХ.

"В программу фестиваля вошли лучшие образовательные мультфильмы от известных международных проектов и ведущих российских студий. Организаторы получили 362 заявки из более чем 60 стран. Для показа в "Атоме" было отобрано 36 из 17 стран", - рассказали в оргкомитете.

Победителей определили в трех номинациях. В номинации "Самый познавательный мультфильм о науке" победил фильм "Фиксики. ДНК" режиссера Ивана Пшонкина студии "Аэроплан". В номинации "Самый вдохновляющий на занятие наукой мультфильм" победила лента "Изобретатели. Переместитель" режиссера Константина Голубкова студии "Улет", рассказывающая об ответственности науки, чьи достижения могут попасть в дурные руки.

В номинации "Лучший образ ученого, воплощенный в мультфильме" победил фильм хорватского режиссера Катрин Новакович "Ручка".

"Это некий собирательный образ ученого, изобретателя, который создал за свою жизнь огромное количество разных удивительных и полезных вещей, начиная с ручки и заканчивая самолетами", - рассказал член жюри, старший научный сотрудник группы "Квантовая физика" Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев.

Диплома жюри "За объяснение простым языком сложного явления" удостоились режиссеры Мария и Алексей Ермолаевы студии БФМ за ленту "Что на самом деле сделали Кирилл и Мефодий?"

Фестиваль "Мульт-наука" организован командой Большого фестиваля мультфильмов и павильоном "Атом". В состав жюри, помимо Чермошенцева, вошли генеральный директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев и режиссер Алексей Алексеев.