Стала известна дата премьеры трейлера фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Дебютный трейлер сиквела «Джокера» с названием «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 10 апреля. Об этом пишет Gamemag.

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Создатели фильма не поделились другими подробностями и не показали новые кадры фильма.

Сюжет мюзикла «Джокер: Безумие на двоих» расскажет о запутанном романе между Артуром Флеком/Джокером (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага).

Основные действия фильма буду происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Сам фильм «Джокер: Безумие на двоих» должен выйти 4 октября в этом году. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм.

До этого были названы претенденты на «Оскар-2025». В 2025 году за звание лучшей картины, скорее всего, будут бороться: фильм «Блиц» Стива Маккуина о жизни лондонцев во время бомбардировок Второй мировой войны, «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса о современной Америке, мультфильм «Дикий робот» и ряд других.

Лучшей актрисой могут назвать Леди Гагу (за фильм «Джокер: Безумие на двоих»), Зендаю (за фильм Луки Гуаданьино «Претенденты»), Сиршу Ронан (за фильм «Выгон»), Флоренс Пью («Мы живем во времени») и Марианну Жан-Батист («Суровые истины»).