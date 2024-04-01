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«Фоллаут», вьетнамские шпионы и корейские паразиты. 13 лучших сериалов апреля

В середине весны выходит масса долгожданных сериалов, пропускать которые нельзя: адаптация видеоигр Fallout от авторов «Мира Дикого Запада», переполненная звездами экранизация книг о Томе Рипли от культового сценариста Стивена Зеллиана, а также сериал по бестселлеру «Сочувствующий» от режиссера «Олдбоя». Киноманов порадует ток-шоу со Спилбергом и Скорсезе, любителей тру-крайма — продолжение остросюжетных «Тайн миллиардера». Главные сериалы апреля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

13 лучших сериалов апреля
© Lenta.ru

«Обоюдное согласие»

Первый российский сериал-антология от Валерии Гай Германики («Школа») наконец доказывает свое звание никак не связанным с дебютным новым сезоном (первый вышел в марте 2022-го и рассказывал о молодой учительнице, обвинившей нескольких влиятельных мужчин в групповом изнасиловании на яхте). Успешный предприниматель и многодетный отец Григорий отошел в мир иной. Следователи подозревают, что помогла ему в этом супруга Марина. В ходе расследования они выясняют, что за идеальным фасадом семьи много лет скрывался абьюз, а покойный был настоящим монстром. Но кто же всадил в него нож? В главных ролях — актриса Глафира Тарханова, телеведущая Елена Ханга и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Также в сериале сыграли Максим Ползиков, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис.

Премьера — 1 апреля в Kion

«Пэриш» / Parish

Звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито возглавляет каст шестисерийной адаптации британского сериала «Водитель». Действие шоу переносится в Новый Орлеан. Грэйсиан Пэриш, процветающий бизнесмен и счастливый семьянин, после трагедии и разорения пускается, представьте себе, во все тяжкие — становится водителем, который вывозит бандитов с места преступления. Режиссером выступил Суну Гонера («Гордость»).

Премьера — 1 апреля на AMC и в «Амедиатеке»

«Рипли» / Ripley

Звезда «Шерлока» и второго сезона «Дряни» Эндрю Скотт снялся в новой экранизации романа Патриции Хайсмит, по которому были поставлены фильмы «На ярком солнце» и «Талантливый мистер Рипли». Том Рипли — обаятельный молодой человек, у которого нет достойной работы, но есть мечты о прекрасной жизни и все задатки афериста. Он участвует в мелких аферах, чтобы чуть подзаработать, и однажды срывает по-настоящему большой куш. Режиссером выступил Стивен Зеллиан, создатель сериала «Однажды ночью» и фильма «Вся королевская рать», сценарист фильмов Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Ридли Скотта. В сериале также сыграли Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Паскуале Эспозито и Джон Малкович.

Премьера — 4 апреля на Netflix

«Точка ноль»

Пандемия коронавируса прокатилась по стране, кажется, в прошлой и совершенно другой жизни, но российские стриминги готовы напомнить о тех временах, пускай и иносказательно. В центре сюжета — вирусолог Анна, которая попадает из Москвы в небольшую Алтайскую деревню, где обнаруживает смертельно опасное инфекционное заболевание. В ожидании помощи она как может сдерживает распространение болезни, договариваясь и конфликтуя с местными жителями. А когда приезжают ее коллеги, деревню изолируют и вводят карантин. Снял драму о самоотверженном противостоянии невежеству Сергей Пикалов (автор номинированной на Золотую пальмовую ветвь в Каннах короткометражки «Последний»). В главных ролях — Марина Александрова и Сергей Марин.

Премьера — 4 апреля на «Иви»

«Шугар» / Sugar

Звезда «Залечь на дно в Брюгге» Колин Фаррелл играет пышущего тестостероном частного детектива Джона Шугара, который расследует на залитых солнцем улицах Лос-Анджелеса загадочное исчезновение любимой внучки знаменитого голливудского продюсера. Попутно Шугар борется с собственными демонами. Шоураннером выступил сценарист фильмов «Тор» и «Я — легенда» Марк Протосевич, режиссерское кресло разделили Фернанду Мейреллиш («Город Бога») и Адам Аркин («Наследники», «Фарго»).

Премьера — 5 апреля на Apple TV+

«Паразит: Серый» / Gisaengsu: Deo Geurei (Parasyte: The Grey)

А вот и свежие паразиты из Южной Кореи, на этот раз, впрочем, не с социального дна, а из открытого космоса! Они захватывают тела людей, толкают их на преступления и пытаются сформировать тайное общество, чтобы поработить человечество. Противостоит им девушка, которая сумела договориться с паразитом внутри себя, — она объединяется с оперативной группой «Серые», которая борется с космическими захватчиками. Режиссером и сценаристом выступил Ен Сан-хо, ранее снявший культовый зомби-хоррор «Поезд в Пусан». Сериал основан на популярной японской манге Хитоси Ивааки.

Премьера — 5 апреля на Netflix

«Два по цене одного» / Two for One

Не сериал в привычном понимании, но редкое ток-шоу, которое нельзя пропустить ни одному киноману. «Два по цене одного» — это беседы с 12 известными режиссерами, которые делятся своими мнениями о важнейших фильмах в истории кинематографа. Среди участников — Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Тодд Хейнс, Спайк Ли и Пол Томас Андерсон. Как следует из названия, каждый из них делится инсайдерской информацией о двух любимых картинах.

Премьера — 6 апреля на платформе TCM

«Франклин» / Franklin

Звезда «Игры» Майкл Дуглас покусился на роль отца-основателя Соединенных Штатов — он играет Бенджамина Франклина в период его работы американским послом во Франции, в разгар войны за независимость. Став дипломатом в преклонном возрасте, не имея за плечами подобного опыта, Франклин сумел не только перехитрить шпионов и интриганов, но и убедить французскую монархию поддержать американских демократов. Биографическая драма создана по мотивам книги Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Режиссером выступил Тимоти Ван Паттен («Сопрано», «Прослушка»).

Премьера — 12 апреля на Apple TV+

«Фоллаут» / Fallout

Недавние экранизации Halo, Resident Evil и The Last of Us определенно стали пионерами нового тренда — на сериальные адаптации популярных видеоигр. Из тройки первопроходцев лишь «Одни из нас» был признан безоговорочным хитом, но теперь на эти лавры претендует новый проект Лизы Джой и Джонатана Нолана («Мир Дикого Запада») по мотивам франшизы Fallout. Действие их сериала разворачивается в постапокалиптическом мире, разрушенном ядерной войной. Исследовать эту безумную вселенную радиоактивных гулей и супермутантов будет героиня Эллы Пернелл («Репортер на краю света»), жительница скрытого под километрами земли Убежища.

Премьера — 12 апреля на Amazon Prime Video

«Сочувствующий» / The Sympathizer

Адаптация лауреата Пулитцеровской премии, романа Вьет Тхань Нгуена, расскажет о последних днях Вьетнамской войны с точки зрения тайного агента Вьетконга, бежавшего в США после падения Сайгона. Первые три серии снял создатель «Олдбоя» Пак Чхан-ук, который вместе с канадцем Доном Маккелларом («Последняя ночь») также выступил шоураннером. Главную роль исполнил Хоа Сюаньдэ («Ковбой Бибоп»), а звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший сыграл сразу нескольких персонажей. Также в шоу снялась Сандра О («Убивая Еву»).

Премьера — 14 апреля на Max

«Хроники Спайдервика» / The Spiderwick Chronicles

Звезда «Убийства первой степени» и «Мистера Робота» Кристиан Слэйтер играет кровожадного огра в многосерийной сказке по мотивам книжной франшизы от американских писателей Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Молодая и большая семья Грэйс переезжает из Бруклина в огромный старый дом своего двоюродного прадеда в штате Мичиган. Там новоселы обнаруживают дверь в параллельный мир, полный фантастических и опасных существ. Книги Блэк и ДиТелицции уже адаптировались на большом экране — в 2008-м состоялась премьера полнометражного фэнтези «Спайдервик: Хроники» Марка Уотерса.

Премьера — 19 апреля на RokuChannel

«Тайны миллиардера» / The Jinx

В 2015 году режиссер Эндрю Джареки наделал шуму со своим сериалом-расследованием о миллиардере Роберте Дерсте, которого обвиняли в серии нераскрытых убийств. Проект, в который вошло первое за 30 лет интервью Дерста, завершился самым шокирующим откровением в истории тру-крайм-телевидения. Сериал принес режиссеру две премии «Эмми» и массу других наград. Теперь же настало время продолжения — новый сезон охватит восемь последних лет из жизни миллиардера вплоть до его кончины в 2022 году.

Премьера — 21 апреля на Max

«Вуаль»/ The Veil

Звезда «Рассказа служанки» и «Безумцев» Элизабет Мосс играет спецагента, которая ведет смертельную игру в кошки-мышки с опасной оппоненткой, путешествуя по разным уголкам планеты. Шоураннером выступил Стивен Найт, сценарист «Порока на экспорт» и создатель «Острых козырьков». Мосс, помимо исполнения главной роли, также продюсирует проект.

Премьера — 30 апреля на Hulu

Фильмы и сериалы
Убийство первой степени
Спайдервик: Хроники
Вся королевская рать
Город Бога
Порок на экспорт
Талантливый мистер Рипли
Залечь на дно в Брюгге
Франклин
Поезд в Пусан
Безумцы
Игра
Школа
Прослушка
Во все тяжкие
Тор
Мстители
Гордость
Однажды ночью
Наследники
Мистер Робот
Тайны миллиардера
Фарго
Рассказ служанки
Мир Дикого Запада
Убивая Еву
Мария Михалкова-кончаловская
Стивен Зеллиан
Фернанду Мейреллиш
Адам Аркин
Глеб Пускепалис
Елена Ханга
Максим Ползиков
Скотт Ридли
Патриция Хайсмит
Роберт Дауни-младший
Тодд Хейнс
Джонни Флинн
Диана Арбенина
Сергей Марин
Кристиан Слейтер
Марк Уотерс
Тимати
Глафира Тарханова
Джанкарло Эспозито
Колин Фаррелл
Спайк Ли
Элизабет Мосс
Элла Пернелл
Сергей Пикалов
Джон Малкович
Бенджамин Франклин
Майкл Дуглас
Джонатан Нолан
Стивен Спилберг
Марина Александрова
Эндрю Скотт
Томас Андерсон
Мартин Скорсезе
Netflix
Amazon
Apple
Российские сериалы