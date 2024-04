13 лучших сериалов апреля

В середине весны выходит масса долгожданных сериалов, пропускать которые нельзя: адаптация видеоигр Fallout от авторов «Мира Дикого Запада», переполненная звездами экранизация книг о Томе Рипли от культового сценариста Стивена Зеллиана, а также сериал по бестселлеру «Сочувствующий» от режиссера «Олдбоя». Киноманов порадует ток-шоу со Спилбергом и Скорсезе, любителей тру-крайма — продолжение остросюжетных «Тайн миллиардера». Главные сериалы апреля — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Обоюдное согласие»

Первый российский сериал-антология от Валерии Гай Германики («Школа») наконец доказывает свое звание никак не связанным с дебютным новым сезоном (первый вышел в марте 2022-го и рассказывал о молодой учительнице, обвинившей нескольких влиятельных мужчин в групповом изнасиловании на яхте). Успешный предприниматель и многодетный отец Григорий отошел в мир иной. Следователи подозревают, что помогла ему в этом супруга Марина. В ходе расследования они выясняют, что за идеальным фасадом семьи много лет скрывался абьюз, а покойный был настоящим монстром. Но кто же всадил в него нож? В главных ролях — актриса Глафира Тарханова, телеведущая Елена Ханга и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Также в сериале сыграли Максим Ползиков, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис.

Премьера — 1 апреля в Kion

«Пэриш» / Parish

Звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито возглавляет каст шестисерийной адаптации британского сериала «Водитель». Действие шоу переносится в Новый Орлеан. Грэйсиан Пэриш, процветающий бизнесмен и счастливый семьянин, после трагедии и разорения пускается, представьте себе, во все тяжкие — становится водителем, который вывозит бандитов с места преступления. Режиссером выступил Суну Гонера («Гордость»).

Премьера — 1 апреля на AMC и в «Амедиатеке»

«Рипли» / Ripley

Звезда «Шерлока» и второго сезона «Дряни» Эндрю Скотт снялся в новой экранизации романа Патриции Хайсмит, по которому были поставлены фильмы «На ярком солнце» и «Талантливый мистер Рипли». Том Рипли — обаятельный молодой человек, у которого нет достойной работы, но есть мечты о прекрасной жизни и все задатки афериста. Он участвует в мелких аферах, чтобы чуть подзаработать, и однажды срывает по-настоящему большой куш. Режиссером выступил Стивен Зеллиан, создатель сериала «Однажды ночью» и фильма «Вся королевская рать», сценарист фильмов Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Ридли Скотта. В сериале также сыграли Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Паскуале Эспозито и Джон Малкович.

Премьера — 4 апреля на Netflix

«Точка ноль»

Пандемия коронавируса прокатилась по стране, кажется, в прошлой и совершенно другой жизни, но российские стриминги готовы напомнить о тех временах, пускай и иносказательно. В центре сюжета — вирусолог Анна, которая попадает из Москвы в небольшую Алтайскую деревню, где обнаруживает смертельно опасное инфекционное заболевание. В ожидании помощи она как может сдерживает распространение болезни, договариваясь и конфликтуя с местными жителями. А когда приезжают ее коллеги, деревню изолируют и вводят карантин. Снял драму о самоотверженном противостоянии невежеству Сергей Пикалов (автор номинированной на Золотую пальмовую ветвь в Каннах короткометражки «Последний»). В главных ролях — Марина Александрова и Сергей Марин.

Премьера — 4 апреля на «Иви»

«Шугар» / Sugar

Звезда «Залечь на дно в Брюгге» Колин Фаррелл играет пышущего тестостероном частного детектива Джона Шугара, который расследует на залитых солнцем улицах Лос-Анджелеса загадочное исчезновение любимой внучки знаменитого голливудского продюсера. Попутно Шугар борется с собственными демонами. Шоураннером выступил сценарист фильмов «Тор» и «Я — легенда» Марк Протосевич, режиссерское кресло разделили Фернанду Мейреллиш («Город Бога») и Адам Аркин («Наследники», «Фарго»).

Премьера — 5 апреля на Apple TV+

«Паразит: Серый» / Gisaengsu: Deo Geurei (Parasyte: The Grey)

А вот и свежие паразиты из Южной Кореи, на этот раз, впрочем, не с социального дна, а из открытого космоса! Они захватывают тела людей, толкают их на преступления и пытаются сформировать тайное общество, чтобы поработить человечество. Противостоит им девушка, которая сумела договориться с паразитом внутри себя, — она объединяется с оперативной группой «Серые», которая борется с космическими захватчиками. Режиссером и сценаристом выступил Ен Сан-хо, ранее снявший культовый зомби-хоррор «Поезд в Пусан». Сериал основан на популярной японской манге Хитоси Ивааки.

Премьера — 5 апреля на Netflix

«Два по цене одного» / Two for One

Не сериал в привычном понимании, но редкое ток-шоу, которое нельзя пропустить ни одному киноману. «Два по цене одного» — это беседы с 12 известными режиссерами, которые делятся своими мнениями о важнейших фильмах в истории кинематографа. Среди участников — Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Тодд Хейнс, Спайк Ли и Пол Томас Андерсон. Как следует из названия, каждый из них делится инсайдерской информацией о двух любимых картинах.

Премьера — 6 апреля на платформе TCM

Звезда «Игры» Майкл Дуглас покусился на роль отца-основателя Соединенных Штатов — он играет Бенджамина Франклина в период его работы американским послом во Франции, в разгар войны за независимость. Став дипломатом в преклонном возрасте, не имея за плечами подобного опыта, Франклин сумел не только перехитрить шпионов и интриганов, но и убедить французскую монархию поддержать американских демократов. Биографическая драма создана по мотивам книги Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Режиссером выступил Тимоти Ван Паттен («Сопрано», «Прослушка»).

Премьера — 12 апреля на Apple TV+

«Фоллаут» / Fallout

Недавние экранизации Halo, Resident Evil и The Last of Us определенно стали пионерами нового тренда — на сериальные адаптации популярных видеоигр. Из тройки первопроходцев лишь «Одни из нас» был признан безоговорочным хитом, но теперь на эти лавры претендует новый проект Лизы Джой и Джонатана Нолана («Мир Дикого Запада») по мотивам франшизы Fallout. Действие их сериала разворачивается в постапокалиптическом мире, разрушенном ядерной войной. Исследовать эту безумную вселенную радиоактивных гулей и супермутантов будет героиня Эллы Пернелл («Репортер на краю света»), жительница скрытого под километрами земли Убежища.

Премьера — 12 апреля на Amazon Prime Video

«Сочувствующий» / The Sympathizer

Адаптация лауреата Пулитцеровской премии, романа Вьет Тхань Нгуена, расскажет о последних днях Вьетнамской войны с точки зрения тайного агента Вьетконга, бежавшего в США после падения Сайгона. Первые три серии снял создатель «Олдбоя» Пак Чхан-ук, который вместе с канадцем Доном Маккелларом («Последняя ночь») также выступил шоураннером. Главную роль исполнил Хоа Сюаньдэ («Ковбой Бибоп»), а звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший сыграл сразу нескольких персонажей. Также в шоу снялась Сандра О («Убивая Еву»).

Премьера — 14 апреля на Max

«Хроники Спайдервика» / The Spiderwick Chronicles

Звезда «Убийства первой степени» и «Мистера Робота» Кристиан Слэйтер играет кровожадного огра в многосерийной сказке по мотивам книжной франшизы от американских писателей Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Молодая и большая семья Грэйс переезжает из Бруклина в огромный старый дом своего двоюродного прадеда в штате Мичиган. Там новоселы обнаруживают дверь в параллельный мир, полный фантастических и опасных существ. Книги Блэк и ДиТелицции уже адаптировались на большом экране — в 2008-м состоялась премьера полнометражного фэнтези «Спайдервик: Хроники» Марка Уотерса.

Премьера — 19 апреля на RokuChannel

В 2015 году режиссер Эндрю Джареки наделал шуму со своим сериалом-расследованием о миллиардере Роберте Дерсте, которого обвиняли в серии нераскрытых убийств. Проект, в который вошло первое за 30 лет интервью Дерста, завершился самым шокирующим откровением в истории тру-крайм-телевидения. Сериал принес режиссеру две премии «Эмми» и массу других наград. Теперь же настало время продолжения — новый сезон охватит восемь последних лет из жизни миллиардера вплоть до его кончины в 2022 году.

Премьера — 21 апреля на Max

«Вуаль»/ The Veil

Звезда «Рассказа служанки» и «Безумцев» Элизабет Мосс играет спецагента, которая ведет смертельную игру в кошки-мышки с опасной оппоненткой, путешествуя по разным уголкам планеты. Шоураннером выступил Стивен Найт, сценарист «Порока на экспорт» и создатель «Острых козырьков». Мосс, помимо исполнения главной роли, также продюсирует проект.

Премьера — 30 апреля на Hulu