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ТОП-5 кинопремьер апреля-2024: Алиса Селезнёва и конец Америки

В апрельский ТОП-5 лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск вошли:

Топ-5 кинопремьер апреля-2024: Алиса Селезнева и конец Америки
© Bfm.ru Новосибирск
  • история про гостью из будущего в новой интерпретации;
  • фильм, полностью снятый в Новосибирской области и готовящийся выйти на экраны по всей стране;
  • фантастика о черных копателях, провалившихся сквозь время в 1941-й;
  • Мила Йовович в постапокалиптическом кино про Землю, на которой закончился кислород;
  • драматический боевик о гражданской войне, накрывшей Соединенные Штаты в наши дни, где Калифорния и Техас атакуют Вашингтон.

«Сто лет тому вперед»

– Это гостья из будущего!

Фантастический фильм с Константином Хабенским (Игорь Селезнёв) и Александром Петровым (Весельчак У), основанный на одноименной повести Кира Булычёва. Произведение входит в литературный цикл, рассказывающий о приключениях земной девочки Алисы Селезнёвой и ее отца-биолога. Серия этих книг сделала автора самым известным детским фантастом в СССР и оказала большое влияние на российскую культуру. Наиболее популярной адаптацией книги стал 5-серийный фильм «Гостья из будущего».

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов – в сегодняшней Москве, Алиса Селезнёва – на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Изначально Кир Булычёв описал Алису как девочку из XXI века. В новой версии этих событий главная героиня станет жительницей века грядущего, XXII, поскольку Коля Герасимов живет в современном мире, а не в 1980-х. В фильме использовались знаменитые песни из сериала «Гостья из будущего», но в новой обработке.

«Суворовец 1944»

Историко-приключенческий художественный фильм, снятый полностью новосибирской командой в Новосибирской области летом 2023 года. Причем картина выросла в большой федеральный проект – ее будут показывать по всей России. Фильм основан на художественных произведениях новосибирских авторов, а также на реальных событиях, происходивших в нашей области во время Великой Отечественной войны. Основной акцент сделан на героизме людей, каждый день приближавших Победу, снабжая фронт продовольствием.

Летом 1944 года 13-летний Вовка Куликов приезжает в отпуск из Суворовского училища в родную сибирскую деревню, где узнает о неуловимой банде, совершающей набеги на колхозные деревни, магазины и склады с зерном.

Юный суворовец ведет расследование и собирается остановить грабителей. Решимость Вовки объединяет деревенских ребят, они выявляют бандитов, находят их тайный склад и перепрятывают украденное. Узнав об этом, главарь собирается отомстить мальчику, а тот бесстрашно вступает с ним в схватку.

«Блиндаж»

– Я никогда не забуду тот день, когда отправился на раскопки. Он навсегда изменил наши жизни.

Еще одна приключенческая картина на тему Великой Отечественной войны, однако на этот раз с элементами фантастики.

Сергей – врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть еще одно увлечение – антиквариат. Он – черный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за большие деньги.

Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной – с бойцами, чьи останки они только что обнаружили. Понимая, что все они обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

«Дыши»

Постапокалиптический триллер со звездной Милой Йовович – американской актрисой, родившейся в СССР и считающей себя русской.

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим – лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты.

Именно в таком безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

«Падение империи»

– Я рисковала жизнью в горячих точках. Я просила – хватит. Надеялась, что моя страна меня услышит. Теперь война пришла в наш дом.

В США сняли драматический боевик о крахе их собственной страны. Бог больше не хранит Америку. 19 штатов отделились, по всей стране идет гражданская война, национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют бывшую столицу. Переизбранный на третий срок президент заявляет, что мятеж будет подавлен.

Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

Фильмы и сериалы
Летучий корабль
9 Рота
Пятый элемент
Джон Уик 2
Гостья из будущего
Хеллбой
Блиндаж
Муви 43
Секс в большом городе
Вторжение
Дарья Верещагина
Марк Эйдельштейн
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Соноя Мидзуно
Артем Мокин
Куавенжане Уоллис
Маргарита Аброськина
Никита Сарычев
Игорь Селезнев
Ирина Кривонос
Александр Метелкин
Максим Сапрыкин
Коммон
Денис Казанцев
Дженнифер Хадсон
Павел Поляков
Карл Глусман
Марк Горобец
Кир Булычев
Мила Йовович
Алиса Селезнева
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Игорь Петренко
Алекс Гарленд
Федор Бондарчук
Константин Хабенский