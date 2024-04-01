Топ-5 кинопремьер апреля-2024: Алиса Селезнева и конец Америки

В апрельский ТОП-5 лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск вошли:

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история про гостью из будущего в новой интерпретации;

фильм, полностью снятый в Новосибирской области и готовящийся выйти на экраны по всей стране;

фантастика о черных копателях, провалившихся сквозь время в 1941-й;

Мила Йовович в постапокалиптическом кино про Землю, на которой закончился кислород;

драматический боевик о гражданской войне, накрывшей Соединенные Штаты в наши дни, где Калифорния и Техас атакуют Вашингтон.

«Сто лет тому вперед»

– Это гостья из будущего!

Фантастический фильм с Константином Хабенским (Игорь Селезнёв) и Александром Петровым (Весельчак У), основанный на одноименной повести Кира Булычёва. Произведение входит в литературный цикл, рассказывающий о приключениях земной девочки Алисы Селезнёвой и ее отца-биолога. Серия этих книг сделала автора самым известным детским фантастом в СССР и оказала большое влияние на российскую культуру. Наиболее популярной адаптацией книги стал 5-серийный фильм «Гостья из будущего».

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов – в сегодняшней Москве, Алиса Селезнёва – на сто лет позже. Коля – обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Изначально Кир Булычёв описал Алису как девочку из XXI века. В новой версии этих событий главная героиня станет жительницей века грядущего, XXII, поскольку Коля Герасимов живет в современном мире, а не в 1980-х. В фильме использовались знаменитые песни из сериала «Гостья из будущего», но в новой обработке.

«Суворовец 1944»

Историко-приключенческий художественный фильм, снятый полностью новосибирской командой в Новосибирской области летом 2023 года. Причем картина выросла в большой федеральный проект – ее будут показывать по всей России. Фильм основан на художественных произведениях новосибирских авторов, а также на реальных событиях, происходивших в нашей области во время Великой Отечественной войны. Основной акцент сделан на героизме людей, каждый день приближавших Победу, снабжая фронт продовольствием.

Летом 1944 года 13-летний Вовка Куликов приезжает в отпуск из Суворовского училища в родную сибирскую деревню, где узнает о неуловимой банде, совершающей набеги на колхозные деревни, магазины и склады с зерном.

Юный суворовец ведет расследование и собирается остановить грабителей. Решимость Вовки объединяет деревенских ребят, они выявляют бандитов, находят их тайный склад и перепрятывают украденное. Узнав об этом, главарь собирается отомстить мальчику, а тот бесстрашно вступает с ним в схватку.

– Я никогда не забуду тот день, когда отправился на раскопки. Он навсегда изменил наши жизни.

Еще одна приключенческая картина на тему Великой Отечественной войны, однако на этот раз с элементами фантастики.

Сергей – врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть еще одно увлечение – антиквариат. Он – черный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за большие деньги.

Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной – с бойцами, чьи останки они только что обнаружили. Понимая, что все они обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

«Дыши»

Постапокалиптический триллер со звездной Милой Йовович – американской актрисой, родившейся в СССР и считающей себя русской.

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим – лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты.

Именно в таком безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

«Падение империи»

– Я рисковала жизнью в горячих точках. Я просила – хватит. Надеялась, что моя страна меня услышит. Теперь война пришла в наш дом.

В США сняли драматический боевик о крахе их собственной страны. Бог больше не хранит Америку. 19 штатов отделились, по всей стране идет гражданская война, национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют бывшую столицу. Переизбранный на третий срок президент заявляет, что мятеж будет подавлен.

Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.