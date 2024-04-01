Киану Ривз — Нео (Томас Андерсон). В «Матрицу» Киану Ривз пришел уже звездой — до этого он снялся в четырех десятках фильмов, включая «Адвоката дьявола», «Скорость» и «Дракулу». Но именно боевик Вачовски стал одним из самых знаковых в его карьере. Актер снова заставил критиков и зрителей без умолку говорить о себе во второй половине 2010-х годов после выхода серии фильмов о наемном убийце Джоне Уике, каждая новая часть которой зарабатывала в прокате больше предыдущей. В общей сложности его фильмография насчитывает более 250 проектов. В 2010 году папарацци сделал фото Ривза, жующего сэндвич, которое породило мем «Грустный Киану». Этим снимком иллюстрировали печальные ситуации, депрессию и бессмысленное ожидание. В некоторых случаях на лавочку к Ривзу «подсаживали» различных персонажей. «Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден. У меня нет идей, почему я такой мемный, но продолжайте делать картинки про меня», — заявил Ривз в эфире «Позднего шоу» со Стивеном Кольбером. Актер никогда не был женат: в конце 90-х актриса Дженнифер Сайм ждала от него ребенка, но девочка оказалось мертворожденной. В 2001 году Сайм погибла в автокатастрофе. В 2019 году Ривз вышел в свет с художницей Александрой Грант — сейчас ей 54 года, а Ривзу в сентябре 2024-го исполнится 60.