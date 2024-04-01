Вышел первый трейлер фильма «Ждун» про героя мемов

Кинокомпания «Наше кино» опубликовала первый трейлер фильма «Ждун». В ролике можно увидеть главных героев и самого Ждуна — вымышленного персонажа и героя популярных интернет-мемов.

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Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет ленты расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Снял ленту Дмитрий Суворов, работавший над фильмами «Непослушная» и «Своя». Сценарий написали сам Суворов, Наталья Милявская и Василий Ровенский. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов, Андрей Андреев и другие.

Премьера фильма состоится 1 января 2025 года.