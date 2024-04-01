Кинотеатры не ждут миллиарда от «Летучего корабля» и «Онегина»

Сборам фильма «Летучий корабль» сильно помешали трагические события, которые произошли в «Крокусе», отметил в эфире НСН Роман Исаев.

© Кадр из фильма «Летучий корабль»

Фильмы «Летучий корабль» и «Онегин» вряд ли соберут миллиард рублей в прокате, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН. При этом он отметил, что оба фильма будут держаться в прокате как минимум до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что фильм-сказка «Летучий корабль» лидирует в прокате по итогам выходных. Согласно данным ЕАИС Фонда кино, за четыре дня он собрал больше 253 млн рублей. Всего у фильма 606 млн рублей. На втором месте – вышедший в четверг фильм «Ненормальный» о мальчике с врожденной болезнью, у которого открывается музыкальный талант: картина собрала 41,5 млн рублей. Топ-3 замыкает «Онегин» (38,9 млн рублей, всего 708 млн рублей).

«К сожалению, «Летучему кораблю» и его походу за миллиардом очень сильно помешали те трагические события, которые произошли в «Крокусе»… Та динамика оттока зрителей, которая произошла после этого, потому что люди стали бояться посещать места массового скопления, упал трафик в торговых центрах, кинотеатрах и во всех видах развлечений. У «Летучего корабля» динамика пошла вниз: в первый свой уикенд он шел на 450 млн рублей, но он этой цифры достиг только по итогам 11-го дня проката. Сейчас миллиардный порог видится крайне малодостижимым для этого фильма. Если сейчас произойдет резкий скачок посещаемости у аудитории, для чего предпосылок не видно, то он до этого миллиарда может дотянуться… Но боюсь, этого не произойдет», – сказал Исаев.

Он отметил, что «Летучий корабль» будет держаться в прокате как минимум до 18 апреля.

«Он будет идти достаточно долго, до выхода следующего большого семейного проекта «Сто лет тому вперед», который выходит 18 апреля. В принципе, у «Летучего корабля» есть шансы держаться на экране с учетом того, что ни четвертого, ни 11 числа в прокат каких-то мощных, ярких новинок не выходит. Выходит средний, регулярный репертуар. Та часть аудитории, которая побоялась идти сразу после событий в «Крокусе», вполне вероятно решит пойти на картину на предстоящей неделе», – указал собеседник НСН.

Кроме того, Исаев прокомментировал сборы фильма «Онегин». Он выразил уверенность, что картина соберет 800-850 млн рублей в прокате, но не дотянется до миллиарда.

«Никто таких цифр не ожидал в индустрии. «Онегин» собрал уже существенно больше, чем индустрия предполагала в своих самых смелых прогнозах. Говорить о том, что «Онегин» должен или не должен собрать миллиард – это некий допуск и желание всех игроков индустрии… Но не уверен, что «Онегин» будет в состоянии дотянуться до этой цифры. Активная аудитория его уже посмотрела, думаю, что какого-то всплеска ожидать на предстоящих неделях не стоит. Но, тем не менее, фильм будет держаться в прокате. Он уйдет за цифру в 800-850 млн рублей, в этом сомнений нет», – резюмировал Исаев.

Ранее генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН отметил, что ожидания индустрии от проката в 2024 году составляют порядка 40 миллиардов рублей сборов, передает «Радиоточка НСН».