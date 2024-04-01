У нового сериала Андреасяна "Тень Чикатило" с Нагиевым появилась дата премьеры

Сериал братьев Андреасян "Тень Чикатило" (18+) обзавелся датой премьеры. Сериал стартует 4 апреля на сервисе Okko. Сарик - сорежиссер и, вместе с братом Гевондом, - сопродюсер.

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Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступа к милицейским базам данных Дмитрию Попцову (Федор Лавров) удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Постепенно маньяк превращается в полумистического персонажа, неуловимого демона, от которого нет спасения. И все же оперативники во главе с Александром Ковалевым (Николай Козак) выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти. Таков сюжет.

Сериал основан на реальных событиях.

Отмечено, что появится в шоу и Дмитрий Нагиев, который вернется к роли Андрея Чикатило - "чтобы показать историю знакомства с главным героем". По сюжету нового сериала, именно эта встреча станет отправной точкой в истории становления нового неуловимого "демона".