Как американцы видят Октябрьскую революцию в сериале «Джентльмен в Москве»

На стриминговом сервисе Paramount+ вышел новый сериал «Джентльмен в Москве» с Юэном Макгрегором в главной роли. Это экранизация одноименного романа Амора Тоулза.

© кадр из сериала «Джентльмен в Москве»

По сюжету потерявший положение после революции граф Александр Ростов оказывается в «ссылке» в роскошном номере московского отеля «Метрополь». Из своего заточения он наблюдает за историческими событиями на родине, которая изменилась до неузнаваемости.

Редактор портала Film.ru Евгений Ухов посмотрел первую серию и считает, что поспешных выводов делать не стоит: в сериале есть и сатира, и драматизм, и возможность провести параллели с нынешней действительностью:

Евгений Ухов редактор портала Film.ru

«Я получил довольно широкий диапазон самых разных впечатлений, с которыми еще нужно как-то смириться и обдумать их. Я пока видел только одну серию и по ней могу сказать, что для меня это, скорее, фарсовая комедия, что-то похожее на сериал «Великая» с гротескными образами. И я пока не могу для себя сделать вывод, насколько это серьезное погружение в историю. Что сразу же у нас любят замечать, конечно, там есть чернокожие персонажи. Несмотря на то, что события развиваются в Москве, практически не выходят за пределы гостиницы «Метрополь». Здесь тоже можно подходить с разных сторон, можно сразу сказать, что как без чернокожих актеров на американском стриминге — так не бывает. Но, с другой стороны, можно этим прикрыться, что все-таки это «Метрополь», и там есть и приглашенные повара, приглашенная какая-то обслуга, которая должна говорить на языке иностранных гостей. На мой взгляд, для картины это большого значения не имеет. И есть очень трогательный момент, когда главный герой в одной из драматических ситуаций говорит, что он не может уехать из этой страны, из своей страны, потому что это его страна. И в этом эпизоде видно, что человек чувствует, что это его страна, считает, что его страна, но на самом деле страна давно уже перестала быть его, появился другой строй, другие люди, которые ей управляют, совершенно по-другому живет общество. И несмотря на то, что есть пара забавных моментов, драматизма в этом сериале тоже хватает, и эту драматическую сцену можно вполне прикладывать к каким-то последующим событиям. И когда разрушался СССР, и тоже считали люди, что они живут в той же стране, но на самом деле она исчезла. И события последних лет, которые перевернули представления о том, что такое Россия, и что она представляет на современной карте мира. И всегда находятся люди, которые считают, что они живут еще в прежней стране, а на самом деле страна изменилась. Я поэтому и не спешу называть этот сериал комедийным, потому что я рассчитываю, что он будет гораздо глубже, чем это кажется с первого взгляда».

В день премьеры сериал понравился большинству зарубежных критиков. Экранизация романа получила 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Российские зрители в отзывах назвали сериал очередной «клюквой», демонстрирующей стереотипные представления иностранцев о русских.